精選賽事提供4K畫質播放，並新增「英超多角度」及「一齊睇」功能，進一步提升觀賞樂趣。此外，客戶亦可透過「Now 隨身睇」應用程式同步收看直播賽事，或於賽後利用Now TV自選服務重溫精彩時刻，Now E用戶亦可於未來三個賽季收看英超的直播賽事。

集團表示，由3月1日起，客戶可透過新推出的頻道SPOTV收看世界電單車錦標賽、溫布頓網球公開賽、 美國網球公開賽、英國高爾夫球公開賽、世界羽聯巡迴賽、世界乒乓球職業大聯盟、 韓國職業棒球聯賽及 PSA 壁球賽事等。

集團收費電視業務總裁蔡煒健表示，Now TV作為香港的「體育之家」，將繼續播放英超賽事及新增SPOTV頻道，致力為觀眾提供全球最精彩體育運動的承諾。面作為本港首家以4K播放英超賽事的廣播機構，結合全面的賽事播放及創新功能，深信能為香港觀眾帶來前所未有的英超體驗。

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