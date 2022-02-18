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港股ADR跌255點 夜期低水115點 美期亞股向下 金價微升

美股向下，港股ADR跌255點或1.04%，報24537點，即月恒指夜期跌37點，低水115點，報24678點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.27%，折合報472.9元；阿里巴巴（9988）跌1.37%，折合報121.32元；美團（3690）跌1%，折合報218.59元；匯控（0005）跌1.83%，折合報56.94元；建行（0939）跌1.07%，折合報5.94元。

道期現升0.011%；標期現跌0.01%；納期現跌0.09%。日股現跌1.41%，韓股現跌0.86%，澳股現跌1.08%。

美國10年期債息現跌0.09%或0.0018厘，報1.9597厘；紐油現跌0.4%或0.37美元，報91.39美元；布油現跌1.94%或1.84美元，報92.97美元；金價現升0.09%或1.74美元，報1900.17美元。

今日焦點股份可留意：

金沙中國（1928）公布末期業績。

兩新股上市，匯通達（9878）定價43元，清晰醫療（1406）定價1.6元。

美國將AliExpress、微信列入「惡名市場清單」。留意阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）

嘉里物流（0636）不超過2.4億美元收購國際貨運代理及物流服務公司。

中州證券（1375）去年多賺3.8倍，下半年資產減值準備2.19億元人幣。

現代傳播（0072）改名「超媒體」擬進軍元宇宙。

信和酒店（1221）虧損擴大，不派中期息。

國泰（0293）1月載客按年跌近19%，載貨水平創疫情最低。

尖沙咀置業（0247）中期多賺2.3倍，中期息15仙。

信置（0083）中期基礎盈利倍增，中期息增7%至15仙。

 

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