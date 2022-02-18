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恒指低開159點 阿里跌0.3%騰訊平開 新股匯通達升1.2% 清晰跌0.6%

恒指今早低開159點或0.65%，報24633點，成交金額21億元；國指今早低開57點或0.66%，報8654點。恒生科技指數開市報5611點，跌0.9%。匯控（0005）、美團（3690）、阿里（9988）拖累大市。

藍籌4隻升，44隻下跌，16隻無升跌。恒隆地產（0101）升0.73%，報16.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.55%，報63.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，20隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）開市報479元，無升跌；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報17.52元，跌2.67%。

恒指跌穿10天線(24662.77點)；科指跌穿50天線(5655.8點)。

金沙中國（1928）公布末期業績。開市報24元，無升跌。

兩新股上市，匯通達（9878）定價43元，清晰醫療（1406）定價1.6元。匯通達開市報43.55元，升1.28%。清晰醫療（1406）開市報1.59元，跌0.62%。

美國將AliExpress、微信列入「惡名市場清單」。阿里巴巴（9988）開市報122.6元，跌0.33%。騰訊（0700）開市報479元，無升跌。

嘉里物流（0636）不超過2.4億美元收購國際貨運代理及物流服務公司。開市報19.68元，跌1.2%。

中州證券（1375）去年多賺3.8倍，下半年資產減值準備2.19億元人幣。開市報1.48元，跌0.67%。

現代傳播（0072）改名「超媒體」擬進軍元宇宙。無成交，報0.186元。

信和酒店（1221）虧損擴大，不派中期息。無成交，報2.32元。

國泰（0293）1月載客按年跌近19%，載貨水平創疫情最低。開市報7.18元，跌0.97%。

尖沙咀置業（0247）中期多賺2.3倍，中期息15仙。無成交，報22.9元。

信置（0083）中期基礎盈利倍增，中期息增7%至15仙。開市報10.4元，跌0.19%。

破頂股表現

破頂股包括，泉峰（2285）創上市新高，見65.7元，開市報65.7元，升0.38%。

異動股

上升異動股，包括，BC科技（0863）開市報9.77元，升5.51%；網上車市（1490）開市報0.66元，升4.76%；美的置業（3990）開市報12.4元，升3.51%；正榮服務（6958）開市報1.41元，升2.92%；招金礦業（1818）開市報7.17元，升2.87%；縱橫遊（8069）開市報0.37元，升2.78%；翰森製藥（3692）開市報18元，升2.51%；高銀金融（0530）開市報0.168元，升2.44%；周大福（1929）開市報16.4元，升2.12%；維亞生物（1873）開市報3.66元，升1.95%。

下跌異動股，包括，百濟神州（6160）開市報126.3元，跌5.18%；俄鋁（0486）開市報8.69元，跌3.44%；信達生物（1801）開市報33.4元，跌2.77%；新東方（9901）開市報12.06元，跌2.74%；先健科技（1302）開市報3.21元，跌2.73%；康方生物（9926）開市報19.8元，跌2.7%；明源雲（0909）開市報17.52元，跌2.67%；康哲藥業（0867）開市報13.44元，跌2.61%；藥明生物（2269）開市報63.15元，跌2.55%。

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