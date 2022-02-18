根據文章內容，有的不法分子翻炒與元宇宙相關的遊戲製作、人工智慧、虛擬現實等概念，編造包裝名目眾多的高科技投資項目，公開虛假宣傳高額收益，藉機吸收公眾資金，具有非法集資、詐騙等違法行為特徵。

另外，銀保監指，有的不法分子捆綁「元宇宙」概念，宣稱「邊玩遊戲邊賺錢」「投資周期短、收益高」，此類遊戲具有較強迷惑性，存在捲款跑路等風險。 同時要留意惡意炒作元宇宙房地產圈錢，有的不法分子利用元宇宙熱點概念渲染虛擬房地產價格上漲預期，人為營造搶購假象，引誘進場囤積買賣，須警惕此類投機炒作風險。

銀保監認為，此類「虛擬貨幣」往往是不法分子自發的空氣幣，主要通過操縱價格、設置提現門檻等幕後手段非法獲利。 上述活動打着「元宇宙」旗號，具有較大誘惑力、較強欺騙性，參與者易遭受財產損失。請社會公眾增強風險防範意識和識別能力，謹防上當受騙。

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