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銀保監：防範「元宇宙」名義非法集資 騰訊倒跌逾2%

中國銀保監今天撰文說，近期一些不法分子以「元宇宙投資項目」、「元宇宙鏈游」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，提示市場要防範以「元宇宙」名義進行的非法集資。與元宇宙概念相關的股份下跌，快手（1024）突挫6.8%，騰訊（0700）由升轉跌2.1%，嗶哩嗶哩（9626）跌4.6%。

根據文章內容，有的不法分子翻炒與元宇宙相關的遊戲製作、人工智慧、虛擬現實等概念，編造包裝名目眾多的高科技投資項目，公開虛假宣傳高額收益，藉機吸收公眾資金，具有非法集資、詐騙等違法行為特徵。

另外，銀保監指，有的不法分子捆綁「元宇宙」概念，宣稱「邊玩遊戲邊賺錢」「投資周期短、收益高」，此類遊戲具有較強迷惑性，存在捲款跑路等風險。 同時要留意惡意炒作元宇宙房地產圈錢，有的不法分子利用元宇宙熱點概念渲染虛擬房地產價格上漲預期，人為營造搶購假象，引誘進場囤積買賣，須警惕此類投機炒作風險。 

銀保監認為，此類「虛擬貨幣」往往是不法分子自發的空氣幣，主要通過操縱價格、設置提現門檻等幕後手段非法獲利。 上述活動打着「元宇宙」旗號，具有較大誘惑力、較強欺騙性，參與者易遭受財產損失。請社會公眾增強風險防範意識和識別能力，謹防上當受騙。

 

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