文章日期：2022年2月21日 17:00
彭博社引述消息報道，銀保監在內的多個監管部門近期要求其管轄的機構，對截止上月末，與包括螞蟻集團及其子公司、以及股東等在內的業務合作進行全面細致的摸底，並儘快上報摸底情況。目前尚不清楚此次摸底工作的原因和目的，也不清楚是否會引發後續任何監管行動。
銀保監暫未回覆彭博社查詢，螞蟻集團不予置評。
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