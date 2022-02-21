文章日期：2022年2月21日 20:04
中國聯通（0762）公布今年1月營運數據，5G套餐用戶累計達1.6億戶，按月淨增556.8萬戶，較去年12月淨減22.5萬戶見改善。
月內，移動出賬用戶累計達3.18億戶，按月淨增113萬戶。
固網業務方面，1月固網寬帶用戶累計達9608.2萬戶，按月淨增103.6萬戶。本地電話用戶累計達4738.7萬戶，按月淨增19.4萬戶。
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