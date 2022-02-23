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銀娛全年轉賺 EBITDA 35億 派特別息0.3元

銀娛（0027）公布全年業績，轉虧為盈，純利13億元，去年同期蝕40億元；全年收入197億元，低過市場預期的200.7億元。調整後息EBITDA為35.4億元，去年同期為LBITDA 10億元，一如往年不派末期息，但今年則派特別股息0.30元。

第四季度EBITDA為10億元，按年上升3%，按季上升107%；當中包括2億元的一次性回撥貢獻，加上博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA 增加約5700萬元。淨贏率正常化後，第四季度經調整 EBITDA為8.18億元，按年下跌16%，按季上升49%。淨收益為48億元，按年下跌7%，按季上升11% 。

全年計，中場博彩收益112億元，略高過預期的109億元；中場博彩收益變動增83%；貴賓廳博彩收益55億元；貴賓廳博彩收益變動增11%。

銀娛半日收報45.3元，跌1.74%。

 

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