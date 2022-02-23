他指，政府正研究精簡程序，爭取進一步提前原本在二零二七年展開的首階段填海工程，以及首批居民在二零三四年入伙的時間表。政府會在相關研究中進行財務評估，探討利用不同模式及融資方案，包括考慮是否採用發債或公私營合作等模式推動發展。

北部都會區會方面，陳茂波指，政府會從「未來基金」累積收益中，預留一千億元，在基本工程儲備基金下成立專款，以加快推動北部都會區內土地、房屋和交通基建項目的進程。

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