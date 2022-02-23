政府新一年度《財政預算案》提及，為進一步在大灣區提供優質貨運服務，香港機場管理局計劃發展本港機場與大灣區之間「海空貨物聯運」，其中當局將會在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，以及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」。完成上述聯運後，內地出口貨物可預先完成安檢後直達香港機場，再利用香港的國際航空網絡，直接轉運到世界各地；國際空運貨物亦可套用上述相反路線進口內地。
機管局已於去年年底開始利用香港國際機場現有的設施，逐步推進海空聯運先導計劃，以具體測試及建立整套操作流程。
此外，香港海運港口局已成立專責小組，研究推動「智慧港口」發展的具體方案，包括通過數碼化系統，提升香本港港口效率和減少貨物處理時間及成本。該局亦建議為航運業商家提供半稅優惠，以吸引更多海運企業落戶香港；政府將於今年上半年向立法會提交法例修訂建議。
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