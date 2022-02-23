moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

財政預算案｜機管局發展「海空貨物聯運」連接大灣區 擬以半稅吸航運企業駐港

政府新一年度《財政預算案》提及，為進一步在大灣區提供優質貨運服務，香港機場管理局計劃發展本港機場與大灣區之間「海空貨物聯運」，其中當局將會在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，以及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」。完成上述聯運後，內地出口貨物可預先完成安檢後直達香港機場，再利用香港的國際航空網絡，直接轉運到世界各地；國際空運貨物亦可套用上述相反路線進口內地。

機管局已於去年年底開始利用香港國際機場現有的設施，逐步推進海空聯運先導計劃，以具體測試及建立整套操作流程。

此外，香港海運港口局已成立專責小組，研究推動「智慧港口」發展的具體方案，包括通過數碼化系統，提升香本港港口效率和減少貨物處理時間及成本。該局亦建議為航運業商家提供半稅優惠，以吸引更多海運企業落戶香港；政府將於今年上半年向立法會提交法例修訂建議。

 

其他報道

銀娛全年轉賺 EBITDA 35億 派特別息0.3元

財政預算案｜對明日大嶼進行財務評估 以發債或公私營合作等模式發展

聯想上季純利創新高錄近50億 勝預期 

財政預算案｜政府擬立法禁業主向指定行業租戶追討欠租 暫為期3個月

財政預算案｜研「商業數據通」讓金融機構獲授權下讀取政府部門數據

財政預算案｜政府擬寬免「港股通」南向交易股票買賣印花稅

財政預算案｜​政府擬准無不同投票權架構非創新產業大中華公司第二上市

滬深三大指數半日向上 兩市成交額逾6300億人幣

財政預算案｜​陳茂波：發行150億元iBond、350億元銀債及百億零售綠債

財政預算案｜未來基金分配增100億 當中一半用以新設策略性創科基金

財政預算案｜​「預先批核還息不還本」計劃延長半年至今年10月底

財政預算案｜陳茂波：首季經濟表現不樂觀 全年經濟增長約2%至3.5%

財政預算案｜逆周期措施總承擔額逾1700億元 料可提振經濟3個百分點

財政預算案｜據報派1萬元消費券 推640億元抗疫基金 200億支援居民及企業