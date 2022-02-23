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ASM太平洋預告首季預訂強勁 料供應鏈問題持續 

全球晶片持續短缺，ASM太平洋（0522）行政總裁黃梓達今早在業績電話會上表示，對半導體而言是一個好兆頭，反映市場的需求強大。不過受供應鏈中斷難題衝擊，集團也難以提供確切的到貨時間，但會在可行的情況下，改為以防萬一的存貨管理模式，以進一步加強其供應鏈的韌性。

黃梓達形容現時行業情況好壞參半，相信供應鏈中斷問題將於未來數季延續；撇除受供應鏈中斷影響，預計今年首季收入介乎6.4億至6.9億美元之間。

ASM太平洋去年收入和新增訂單總均創新高，黃梓達透露，就目前為止來說，集團第一季度的預訂強勁，在去年同期高基數效應下，按年表現應該稍弱。他補充說，受惠早前接獲未來兩年接近1億美元的新一代晶片與晶圓TCB平台的訂單，而當中很大部分將發生於第一季內，相信可以為ASM太平洋本季表現打好基礎。

黃梓達指出，ASM太平洋今年資本支出預算7900萬美元，金額較早兩年有所增加，因為疫情問題出現滯後效應。他認為，經過兩年新冠疫情後，集團是時候增加資本支出，加強研發資源。黃梓達又表示，集團每年將大約10%收入用於研發。

ASM太平洋中午收報83.9元，升1.94%。

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