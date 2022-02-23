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財政預算案︱今年度財政料虧轉盈 暫停削政府部門開支

財政司司長陳茂波發表最新一份《財政預算案》。他指出，隨着各項措施成效體現，加上香港在「一國兩制」下的深厚底蘊，今年度原先預計繼續出現的綜合赤字扭轉為綜合盈餘，財政儲備預期則會在本屆政府屆滿時，維持約九千四百億元，並於中期預測的五年期間逐步重回一萬億元以上（相當於十六個月的政府開支）。

為回應社會訴求及提升服務，本屆政府在任內大幅提升社福、衞生和教育的經常開支，累計至今年度修訂預算的綜合升幅將超過百分之四十，新增開支接近八百五十億元。

陳茂波指，去年已強調政府開支要進入整固期，並推出節流計劃，在不影響民生開支的前提下，削減部門經常撥款百分之一。由於削減經常撥款的效果是長期的，因此今年政府不會推行進一步的削減開支計劃，以免疊加效應窒礙部門運作，影響公共服務。

不過，政府會繼續審慎考慮涉及經常開支的新項目，並嚴格控制公務員增長，使長遠財政承擔與收入增長相適應。

 

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