為回應社會訴求及提升服務，本屆政府在任內大幅提升社福、衞生和教育的經常開支，累計至今年度修訂預算的綜合升幅將超過百分之四十，新增開支接近八百五十億元。

陳茂波指，去年已強調政府開支要進入整固期，並推出節流計劃，在不影響民生開支的前提下，削減部門經常撥款百分之一。由於削減經常撥款的效果是長期的，因此今年政府不會推行進一步的削減開支計劃，以免疊加效應窒礙部門運作，影響公共服務。

不過，政府會繼續審慎考慮涉及經常開支的新項目，並嚴格控制公務員增長，使長遠財政承擔與收入增長相適應。

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