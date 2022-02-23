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中銀、渣打、花旗將停周六分行服務

多間銀行陸續公布，分行在周六的服務將於3月5日起暫停，中銀香港（2388）公布，自3月5日起，在全港各區所有分行將於星期六暫停營業，直至另行通知，以保障客戶及員工的健康及安全。中銀在農曆新年後，周六分行服務已經暫停，該行公布會於本周六（26日）維持6間分行服務，營業時間為上午9時至中午12時，有關分行包括石塘咀分行、健康村分行、尖沙咀分行、紅磡義達大廈分行、屯門花園分行和馬鞍山廣場分行。

渣打則公布，由本周六（26 日）起，全線分行、優先理財中心及優先私人理財中心,周六將暫停營業直至另行通告，於周六銀行暫停服務期間，客戶如有緊急需要,可致電 28862620 與該行聯絡，熱線服務時間為周六上午 9 時 30 分至下午 1 時正。

此外，花旗亦公布在3月5日起，暫停全線周六分行服務。 該行德輔道中分行及One Bay East分行已由2月11日起暫停營業，直至另行通知，其餘分行周一至周五營業時間亦已調整為上午10時至下午5時。花旗指，上述分行服務安排為較有效的方法保障員工及客戶的健康，以協助有需要分行服務的客戶，同時保障前線員工、避免擁擠情況。

 

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