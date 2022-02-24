電訊盈科表示，受惠於固網寬頻服務的需求持續強勁，加上更多消費者及企業選用 5G 服務，以及穏健的手機銷售，香港電訊（6823），收益按年升5%至339.61億元。OTT業務收益升25%至14.80億元，免費電視及相關業務收益升1.52倍至8億元。企業方案業務收益升20%至48.94億元。盈科又表示，在媒體業務方面，OTT收益、免費電視收益按年分別升25%、1.52倍，當中包括Viu Original 原創製作，進一步刺激每月活躍用戶及付費用戶的增長。

盈科又表示，去年是ViuTV標誌性的一年。年內，借助MIRROR的成功，集團的其他業務亦取得優勢。觀眾們的熱烈迴響不單刺激廣告收益，亦帶動了藝人管理及內容分銷業務。集團深信這是一條為ViuTV提供未來增長機遇的成功方程式。由於收益基礎擴大，OTT 業務已接近EBITDA 收支平衡，而免費電視及相關業務則在年內令 EBITDA 轉虧為盈。

期內，OTT 業務 EBITDA 虧損收窄至2300 萬元，免費電視及相關業務EBITDA 轉虧為盈，至 9400 萬元，企業方案業務 EBITDA 升31%至6.56億元。

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