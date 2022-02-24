moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

電訊盈科全年轉賺10.39億元  免費電視受惠MIRROR熱潮首錄盈利

電訊盈科（0008）公布截至去年底業績，全年純利10.39億元，轉虧為盈，綜合收益按年升7.4%至386.54億元，綜合 EBITDA按年升6%至123.09億元，綜合 EBITDA1 邊際利潤為32%。盈科末期每股股息派27.69仙，按年增20.4%，合共全年派37.05仙。

電訊盈科表示，受惠於固網寬頻服務的需求持續強勁，加上更多消費者及企業選用 5G 服務，以及穏健的手機銷售，香港電訊（6823），收益按年升5%至339.61億元。OTT業務收益升25%至14.80億元，免費電視及相關業務收益升1.52倍至8億元。企業方案業務收益升20%至48.94億元。盈科又表示，在媒體業務方面，OTT收益、免費電視收益按年分別升25%、1.52倍，當中包括Viu Original 原創製作，進一步刺激每月活躍用戶及付費用戶的增長。

盈科又表示，去年是ViuTV標誌性的一年。年內，借助MIRROR的成功，集團的其他業務亦取得優勢。觀眾們的熱烈迴響不單刺激廣告收益，亦帶動了藝人管理及內容分銷業務。集團深信這是一條為ViuTV提供未來增長機遇的成功方程式。由於收益基礎擴大，OTT 業務已接近EBITDA 收支平衡，而免費電視及相關業務則在年內令 EBITDA 轉虧為盈。

期內，OTT 業務 EBITDA 虧損收窄至2300 萬元，免費電視及相關業務EBITDA 轉虧為盈，至 9400 萬元，企業方案業務 EBITDA 升31%至6.56億元。

 

其他報道

Tap&Go受惠消費券交易額增1.4倍 截至上月5G用戶達75.6萬

港交所歐冠昇：今年全年新股上市數目或少於去年

喜茶：今年絕不加價 將推10多元價格飲品

領展：2月初起開展1.2億元「商戶同舟計劃」

豐盛生活服務中期少賺近五成 派息每股20.9仙  

友邦擴大客戶住院保障至醫管局指定社區治療設施

網易上季收入244億人幣勝預期 績前收跌1.84%