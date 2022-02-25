第三季除所得稅前溢利增加33.4%至235.1萬美元，公司指，主要歸功於馬來西亞業務表現有所改善。

第三季營業額升7.4%，至3377.8萬美元，主要是由於集團的出版及印刷分部以及旅遊分部的營業額分別增加6.4%及980.6%所致。首三季營業額升7.5%至9254.6萬美元。

公司指，隨著大部分市場經濟活動逐步恢復，第三季集團的出版及印刷分部的營業額增加6.4%至3344.3萬美元。該分部的除所得稅前溢利按年增加37.8%至299.5萬美元。

公司指，由於馬來西亞近95%的成年人口已完成接種COVID-19疫苗，馬來西亞政府已放寬其行動管制措施，期內，集團於馬來西亞及其他東南亞市場錄得營業額2083.7萬美元，按年增4.8%；除所得稅前溢利升75.4%至308.4萬美元。

香港及台灣分部營業額增加11.4%至1076.6萬美元，但除所得稅前溢利較去年降85.6%，跌至5.1萬美元，主要是由於新聞紙成本上升以及香港政府終止發放工資補貼。

旅遊分部業務仍然低迷，營業額增9.8倍至33.5萬美元，虧損則由64.5萬美元收窄至51.1萬美元。

首三季，經營業務所得現金流大幅改善，所得現金淨額倍增至1028.8萬美元，升105.7%。投資活動所耗現金淨額由去年的724.3萬美元降至456.2萬美元。期內亦大幅增加償還銀行及其他借貸由去年同期的560.8萬美元增至1814.9萬美元。雖然還款大增，但總體於期內現金亦增加多5.4%至6407.6萬美元。

公司指，預期 2021/2022 財政年度最後一個季度的經營環境仍然充滿挑戰，原因乃新一輪 Omicron 疫情於全球各國迅速擴散，並對日常生活及商業活動造成干擾。香港已重新實施另一輪嚴格的社交距離措施，以遏制激增的冠狀病毒病例。另外，集團預期新聞紙價格於未來季度維持高水平，將對集團的出版業務造成負面影響。

為順應大部分業務可靈活自實體平台轉移至虛擬平台此趨勢，集團將繼續加大力度拓展其數碼業務以增加收益，並推出可靈活地以印刷、數碼或實體平台或任何組合提供的產品。

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