據公告透露，光大信託將合共斥10.3億元，購入恒大黛山華庭及東莞恒大悅龍臺、分別10%和9.87%股權；上述兩項目各自擁有債務金額達2.79億及5億元。通過是次出售事項，恒大可收回部份前期投資款約10.3億元，並化解涉及27.7億元債務。

至於五礦信託則以11億元，購入佛山鉑睿府和廣深國際文旅城、分別9.23%和21.94%股權。是次出售項目，恒大將可收回部份前期投資款約9.2億元，以及化解42.4億元債務。

值得留意的是，當集團償還款項後，將可行使權利要求信託機構以零對價轉讓相關項目股權予集團。若集團不行使回購權，相關項目及股權則繼續由信託機構管理，而項目每年將可分配利潤的5%予信託機構，其餘則分配予集團。

集團指，預計出售事項產生溢價約1590.28萬元，而所得款項主要用作保障集團其他境內項目建設及交樓並作為一般營運資金。

中國恒大今日收報1.55元，跌0.64%。

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