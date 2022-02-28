個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.36%，折合報425.53元；阿里巴巴（9988）升0.06%，折合報105.37元；美團（3690）3.49跌%，折合報176.14元；匯控（0005）升3.47%，折合報56.65元；建行（0939）升0.64%，折合報5.79元。

道期現跌1.467%；標期現跌2.18%；納期現跌2.38%。日股現跌0.68%，韓股現跌0.54%，澳股現升0.11%。

紐油現升5.68%或5.2美元，報96.8美元；布油現升5.13%或5.02美元，報102.96美元；金價現升1.47%或27.83美元，報1917.17美元。

美國10年期債息現跌3.18%或0.0625厘，報1.8992厘。

在岸人民幣現升值0.18%或0.01，報6.3175；離岸人民幣現貶值0.11%或0，報6.3211；每美元兌日圓現貶值0.03%或0.04，報115.51；美元指數現升0.5%或0.48點，報97.104點。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中電（0002）、澳博（0880）、信義能源（3868）、信義玻璃（0868）、信義光能（0968）等。

聯想控股（3396）發盈喜，純利按年增不低於42%。

叙福樓（1978）：旗下所有餐廳今起暫停營運，期望將會是短暫的。

蔚來汽車將以介紹方式在港第二上市。留意車股。

大家樂集團（0341）宣布，大家樂一粥麵周二起全日停堂食。

正榮地產（6158）表示，大股東1.4億股擔保權益股份被出售。

安山金控（0033）中期扭虧，1月初向吳宇償還1.61億美元。

鷹君（0041）去年虧損收窄至5億，末期息50仙及特別息50仙。

華潤醫療（1515）發盈喜，料全年盈利增30%。

Okura Holdings（1655）轉虧，中期蝕3.3億日圓。

中國恒大（3333）售4項目股權予光大信託、五礦信託，。

和記電訊（0215）去年少賺近99%，息5.21仙，稱考慮明年中期派特別息。

世界華文媒體（0685）第三季多賺21%，不派息，首三季虧轉盈。

太古地產（1972）宣布，兩商場關閉表列處所租戶免租，個別租戶只收營業額分紅。

理想汽車（2015）去年虧損擴大至3.22億人幣，交付量錄逾9萬輛。

萬華媒體（0426）第三季虧損擴大，撇除一次性項目則虧損收窄，不派息。

鳳凰衛視（2008）預計去年度虧損收窄至約5億元。

新創建（0659）半年核心盈利增5%，中期息0.3元。

新世界發展（0017）中期多賺41%，息56仙。

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