藍籌37隻升，21隻下跌，6隻無升跌。網易（9999）升5.13%，報153.8元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌1.9%，報103.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，12隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報153.8元，升5.13%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報19.52元，跌2.2%。

恒指低於主要平均線，最近為10天線(23803.23點)；科指低於主要平均線，最近為10天線(5341.95點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報80.45元，升0.44%。澳博（0880）開市報4.6元，無升跌。信義能源（3868）開市報3.89元，無升跌。信義玻璃（0868）開市報21.3元，升1.43%。信義光能（0968）開市報14.1元，跌0.42%。

聯想控股（3396）發盈喜，純利按年增不低於42%。開市報11.9元，跌0.17%。

叙福樓（1978）：旗下所有餐廳今起暫停營運，期望將會是短暫的。開市報0.89元，跌4.3%。

蔚來汽車將以介紹方式在港第二上市。小鵬汽車（9868）開市報136元，無升跌。理想汽車（2015）開市報110元，升0.46%。吉利（0175）開市報15.2元，升0.26%。比亞迪（1211）開市報237.4元，升0.59%。

大家樂集團（0341）宣布，大家樂一粥麵周二起全日停堂食。無成交，報12.8元。

正榮地產（6158）表示，大股東1.4億股擔保權益股份被出售。開市報0.71元，無升跌。

安山金控（0033）中期扭虧，1月初向吳宇償還1.61億美元。無成交，報1.8元。

鷹君（0041）去年虧損收窄至5億，末期息50仙及特別息50仙。開市報20.2元，跌0.74%。

華潤醫療（1515）發盈喜，料全年盈利增30%。無成交，報4.6元。

Okura Holdings（1655）轉虧，中期蝕3.3億日圓。無成交，報0.52元。

中國恒大（3333）售4項目股權予光大信託、五礦信託，。開市報1.58元，升1.94%。

和記電訊（0215）去年少賺近99%，息5.21仙，稱考慮明年中期派特別息。開市報1.28元，跌3.03%。

世界華文媒體（0685）第三季多賺21%，不派息，首三季虧轉盈。無成交，報0.28元。

太古地產（1972）宣布，兩商場關閉表列處所租戶免租，個別租戶只收營業額分紅。開市報19.74元，跌1.1%。

理想汽車（2015）去年虧損擴大至3.22億人幣，交付量錄逾9萬輛。開市報110元，升0.46%。

萬華媒體（0426）第三季虧損擴大，撇除一次性項目則虧損收窄，不派息。無成交，報0.218元。

鳳凰衛視（2008）預計去年度虧損收窄至約5億元。無成交，報0.41元。

新創建（0659）半年核心盈利增5%，中期息0.3元。開市報7.72元，升1.45%。

新世界發展（0017）中期多賺41%，息56仙。開市報31.3元，跌0.63%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見103.3元，開市報103.3元，跌1.9%；稻香（0573）見52周低0.83元，開市報0.83元，跌2.35%。

異動股

上升異動股，包括，易緯集團（3893）開市報0.099元，升11.24%；中國物流（1589）開市報4.34元，升7.69%；迪臣發展（0262）開市報0.118元，升7.27%；網易（9999）開市報153.8元，升5.13%；紐約期油開市報94.99元，升3.71%；布蘭特期油開市報101.98元，升4.14%；華盛國際（1323）開市報0.128元，升4.07%；巨濤海洋石油（3303）開市報0.86元，升3.61%。

下跌異動股，包括，21世紀教育（1598）開市報0.48元，跌7.69%；禪遊科技（2660）開市報1.24元，跌6.77%；新晨中國動力（1148）開市報0.65元，跌4.41%；叙福樓（1978）開市報0.89元，跌4.3%；和鉑醫藥（2142）開市報4.32元，跌3.79%；和記電訊香港（0215）開市報1.28元，跌3.03%；思摩爾（6969）開市報28.1元，跌2.94%；普拉達（1913）開市報46.15元，跌2.74%；新東方在線（1797）開市報5.03元，跌2.52%；東亞（0023）開市報13.16元，跌2.37%；稻香（0573）見52周低0.83元，開市報0.83元，跌2.35%。

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