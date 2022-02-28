富衛指，是次債券同意程序於2021年6月17日開始，旨在簡化富衛集團的公司架構和精簡庫務職能， 並於2021年7月獲相關證券持有人的同意。若有關計劃得以全面實施，富衛集團將取代有關 證券現時的發行人（即 FWD Limited 及 FWD Group Limited）。富衛將繼續積極採取各種措施確保滿足結算條件，並在適當時候進一步提供有關滿足結算條件預期時間的最新資訊。

富衛在2021年繼續實現強勁的有機增長，新業務價值達到 6.86億美元，自2019 年至今，複合年增長率為17%。若按固定匯率基準呈列，其新業務價值同比增長28%。公司在2021年分部經調整稅前營運利潤為2.05億美元，按年增長64%，相當於2019年金額4倍以上。

富衛於去年12月透過私募認購向多名全球投資者籌集了14.25億美元，以支持公司的發展計劃，當中包括阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資 公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險。集團於今年1月再引入 Huatai Growth Focus Limited（華泰）和歐力士亞洲資本，提升私募認購籌集總金額至16.25億美元。

私募集資的資金將進一步助富衛降低槓桿。富衛集團去年已償還 12.5億美元債務， 再於2022年1月償還2.5億美元債務。

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