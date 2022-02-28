本港銀行存款總額按月上升2.6%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.3%及3.8%。1月貸款與墊款總額上升0.8%，其中在香港使用的貸款按月上升0.6%，香港境外使用的貸款上升1.2%。由於港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率由2021年12月底的86.7%，降至1月底的85.7%。

1月港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.4%，與去年同期比較則同時下跌12.2%。2021年1月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，為貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所產生的存款，1月港元貨幣供應量M2及M3按年同時下跌2.0%。

1月經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.7%，與去年同期比較上升1.2%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於1月同時上升2.5%，與去年同期比較則皆下跌2.0%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，貨幣供應量總額M2及M3則按年皆上升3.9%。

其他報道

江南布衣半年少賺4.3% 息39仙

ZA Bank推抗疫優惠 指定行業可申請提早7日預支月薪

信義光能全年純利升8% 遜預期 末期息減派至10仙

港1月新貸款貸款申請按月減2.9%至1.05萬宗

Panasonic 3月底開始大規模生產Tesla新電池

景順：制裁俄羅斯 或加強人民幣國際化 削弱美元信心

俄部分銀行被排除出SWIFT 外交部：中俄繼續開展正常貿易合作