金管局公布今年1月統計數字，香港人民幣存款按月上升18.2%，於1月底為10959億元人民幣，主要受企業資金流入所推動。新增的人民幣存款主要為定期，按月增加29.86%至8311.68萬元，活期及儲蓄存款則按月跌7.68%至2647.2萬元。1月跨境貿易結算的人民幣匯款總額為6994億元人民幣，按月跌1.28%。
本港銀行存款總額按月上升2.6%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.3%及3.8%。1月貸款與墊款總額上升0.8%，其中在香港使用的貸款按月上升0.6%，香港境外使用的貸款上升1.2%。由於港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率由2021年12月底的86.7%，降至1月底的85.7%。
1月港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.4%，與去年同期比較則同時下跌12.2%。2021年1月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，為貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所產生的存款，1月港元貨幣供應量M2及M3按年同時下跌2.0%。
1月經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.7%，與去年同期比較上升1.2%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於1月同時上升2.5%，與去年同期比較則皆下跌2.0%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，貨幣供應量總額M2及M3則按年皆上升3.9%。
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