根據金融壹賬通財報，公司去年全年營業收入41.3億元（人民幣，下同），按年增長25%；毛利潤14.4億元，按年增長16%。淨虧損率由去年同期的41%收窄至31%，優質客戶數量達796家，按年增長202家。

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

稻香全線分店明日起暫時停業

澳博去年虧損擴大至41.4億 經調整EBITDA虧損收窄 不派息

傳下月7日全線停業 百佳澄清：如常營業

深圳控股1月銷售額錄9.7億人幣 按月跌逾7成

李嘉誠基金會向惜食堂資助400萬元

融創據報向信達洽售上海北京兩項目

餐飲聯促政府為業界提供足夠支援前提下「封城」

1月香港人民幣存款按月升18.2%

信義能源去年多賺33.7% 息10仙

江南布衣半年少賺4.3% 息39仙

ZA Bank推抗疫優惠 指定行業可申請提早7日預支月薪

信義光能全年純利升8% 遜預期 末期息減派至10仙

港1月新貸款貸款申請按月減2.9%至1.05萬宗