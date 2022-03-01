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財新中國2月製造業PMI升至50.4 高過預期

財新中國2月份製造業採購經理指數(PMI)由1月份的49.1上升至報50.4，高過預期的49.1，上年同月50.9。顯示製造業整體景氣度恢復擴張，但改善率輕微，仍低於長期均值。

2月生產指數和新訂單指數均重回擴張區間，溫和增長；需求改善更為明顯，新訂單指數錄得八個月新高。許多調查企業反映市況相對改善，顧客需求增強，推動產出恢復增長。

受海外疫情惡化和運輸受阻的影響，外需依然疲弱，新出口訂單指數連續七個月位於收縮區間，但降幅較上月有所收窄。

企業家對未來保持樂觀，製造業生產經營預期指數升至最近八個月新高，且高於長期均值。調查企業預期，未來一年疫後復蘇，全球需求轉強，將助推經濟增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年2月，製造業景氣度回升，供給恢復，需求改善更為明顯，企業家樂觀預期增強。不過，就業市場持續低迷，通脹亦不容忽視。近期局部地區出現疫情，相關防控措施的加強對於運輸、銷售環節有所製約。「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力下，中國經濟依然面臨較大下行壓力，製造業恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中之重。政策層面，需強化就業優先政策，加強對中小企業的結構性支持力度，有效降低企業稅費負擔和融資成本；同時，應繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下游企業成本上升壓力，維持市場主體穩定。

 

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