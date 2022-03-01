該行指，「個人預算」透過全面分析逾500萬名個人客戶的消費數據而開發，涵蓋客戶去年超過5億次及總額達3萬億元的交易。憑藉大數據分析，新功能在經過客戶測試以確保實用性和功能性後於1月中試運。

該行去年底進行開支預算調查顯示，60%的香港人會儲蓄作不同用途，但只有37%的受訪者制定每月預算。此外，港人平均每月會花費約46%的月薪，主要用於餐飲、購物和支付賬單。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，計劃推出其他分析和追蹤功能，以更全面的方式協助客戶理財。

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