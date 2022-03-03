明報記者 周綺琪、陳偉燊

本報記者昨日於香港科技探索（1137）旗下HKTVmall；香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）；以及電視廣播（0511）（TVB）旗下big big shop，同樣下單購買3條10卷裝衛生紙和兩包即食麵，去同一個地址，以今日起計，發現各平台需時至少18天才可送貨上門。值得留意的是，若在HOME+購買部分商戶產品可享有「即刻送」服務，惟該服務設有最低消費金額，並需於每天晚上7時前下單，相關訂單則可於晚上9時前送達。

商戶調整營業時間 訂單減最多20%

對於近期部分零售商物流服務滯後，本地物流初創企業「斑馬到家（Zeek）」聯合創辦人及策略總監范俊彥表示，集團近期平均每星期有20%至30%司機及配送員因確診、成為密切接觸者或擔心疫情而流失。因此，集團需每星期預留相應額外人手應付上述缺勤情况。他續指，由於部分零售商戶調整營業時間或停業，導致有關物流訂單減少最多20%；但撇除相關流失訂單，受惠日常生活用品和檢測樣本等特別類產品帶動，近期訂單數目增加50%至一倍。

此外，中郵電貿行政總裁陳啟成表示，近期市民感覺香港市面貨品較前為少，原因是與貨運航班較前稀疏有關。

貨運航班疏落 日韓貨來港需時1個月

隨着檢疫要求較以往嚴謹，加上到港貨運航班疏落，導致日韓來港產品到港至少需時1個月。至於內地的貨品來港，連同消毒殺菌，則較正常時期需時多1至2天。另歐美產品亦受當地廠房關停影響供應，物流時間同樣較正常時間多出數天。

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