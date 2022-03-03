鮑威爾加息25基點言論利好，外圍向上，恒指今早高開90點，高位升199點，低位升34點，午後未有突破，維持全日高低波幅165點。匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、藥明生物（2269）拖累大市。科指再創有記錄以來新低，低見4933.19點；國指則低見7863.37點，是2016年2月29日後最低。
恒指收市升123點或0.55%，報22467點，成交金額1156億元，較上日增加0.85%；國指跌8點或0.1%，報7900點。恒生科技指數收報4957點，跌1.16%。
藍籌45隻升，19隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升9.05%，收報136.1元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌8.46%，收報112.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報221.2元，升10.77%；跌幅最大的是金山軟件（3888）見52周低24.15元，收報24.6元，跌12.77%。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23163.28點)；科指續低於主要平均線，最近為10天線(5176.27點)。
北水南下合計淨流入3.47億元，較上日減少85.15%，連續第7日流入，累計流入110.57億元，對上一次連續7日淨流入是2022年1月13日。南水北上合計淨流出7.31億元人民幣，較上日減少5.77%，連續第2日流出，累計流出15.06億元。
澳門研賭牌續期至年底，需博企主動申請。新濠國際發展（0200）收報7.99元，升4.58%；美高梅中國（2282）收報5元，升3.09%；澳博（0880）見52周低4.08元，收報4.13元，升0.73%；永利澳門（1128）收報6.7元，升3.72%；銀河娛樂（0027）收報44.75元，升1.59%；金沙中國（1928）收報20.9元，升2.2%。
九倉置業（1997）去年虧轉盈賺43.91億，派第二次中期息每股0.64元。收報35.05元，升0.72%。
HKTVmall：疫下營運壓力增，已付款訂單或被取消。香港科技探索（1137）收報8.08元，跌3.23%。
多間公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報238元，跌0.25%。和黃醫藥（0013）收報41.85元，跌2.22%。微博（9898）平上市低位210.4元，收報217元，升1.97%。越秀服務（6626）收報4.09元，升6.51%。
東建國際（0329）旗下公司保薦SPAC上市。收報3.64元，升11.66%。
數碼通（0315）在10個社區隔離設施建5G助聯繫，投資約1000萬。收報4.35元，升0.23%。
郭樹清：螞蟻等金融平台整改尚未結束，仍有問題需探索。阿里（9988）收報104.4元，升0.48%。
碧桂園（2007）2月錄合同銷售327.6億，按月跌9.9%。收報5.72元，升0.18%。
申洲國際（2313）發盈警，料全年純利減少31%至39%。見52周低97.95元，收報112.5元，跌8.46%。
創科實業（0669）全年多賺37%略勝預期，末期息1元。收報136.1元，升9.05%。
雅居樂（3383）已存足夠資金以贖回債券。收報3.83元，升6.09%。
破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見230元，收報229元，升7.01%；兗煤澳洲（3668）創上市新高，見49.4元，收報36.2元，升1.26%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.35元，收報3.13元，跌3.69%；中石油（0857）創52周高，見4.35元，收報4.3元，升1.18%；中海油（0883）創52周高，見10.76元，收報10.64元，升2.7%；神華（1088）創52周高，見22.9元，收報22.75元，升4.36%；兗煤（1171）創52周高，見23.2元，收報22.5元，升6.13%；中海油服（2883）創52周高，見9.3元，收報9.19元，升2.68%；精熙國際（2788）創52周高，見1元，收報0.99元，無升跌。
破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.13元，收報2.16元，跌0.46%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.17元，收報2.2元，跌1.35%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.27元，收報1.29元，跌5.15%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.41元，收報0.41元，跌7.87%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.11元，收報0.13元，升8.33%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.25元，收報1.27元，跌1.55%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.149元，收報0.152元，跌0.65%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見4.1元，收報4.4元，跌1.79%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見8.81元，收報8.93元，跌0.22%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.66元，收報2.7元，跌3.23%；加科思（1167）創上市新低，見8.04元，收報8.07元，跌1.59%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.47元，收報4.47元，跌1.11%；微泰醫療（2235）創上市新低，見13.02元，收報14.44元，升9.73%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見8.62元，收報8.9元，跌3.26%；優趣匯（2177）創上市新低，見2.76元，收報2.8元，跌3.45%；明源雲（0909）創上市新低，見14.02元，收報14.24元，跌7.29%；思摩爾（6969）創上市新低，見24.85元，收報25.5元，跌9.09%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見5.87元，收報5.91元，無升跌；超凡網絡（8121）創上市新低，見0.119元，收報0.12元，跌6.25%；創新奇智（2121）創上市新低，見13.32元，收報13.46元，跌3.86%；上坤（6900）創上市新低，見1.81元，收報1.9元，升3.26%；清晰醫療（1406）創上市新低，見1.26元，收報1.26元，跌6.67%；朗詩（0106）見52周低0.208元，收報0.223元，升6.7%；招商證券（6099）見52周低9.65元，收報9.65元，跌0.1%；通達（0698）見52周低0.15元，收報0.155元，升3.33%；瑞聲（2018）見52周低20.75元，收報20.85元，跌1.42%；比亞迪電子（0285）見52周低20.6元，收報20.85元，跌3.25%；希望教育（1765）見52周低0.77元，收報0.77元，跌3.75%；澳博（0880）見52周低4.08元，收報4.13元，升0.73%；IGG（0799）見52周低4.5元，收報4.51元，跌2.38%；心動公司（2400）見52周低22.4元，收報23.1元，跌3.95%；吉利（0175）見52周低13.24元，收報13.4元，跌5.77%；長城汽車（2333）見52周低13.64元，收報13.9元，跌10.9%；中國燃氣（0384）見52周低12.24元，收報12.28元，跌1.76%；新奧能源（2688）見52周低106元，收報106.3元，跌4.49%；華潤燃氣（1193）見52周低32.55元，收報32.75元，跌4.93%；昊海生物科技（6826）見52周低40.35元，收報40.75元，跌2.4%；聯邦制藥（3933）見52周低4.23元，收報4.29元，無升跌；長江生命科技（0775）見52周低0.68元，收報0.68元，無升跌；開拓藥業（9939）見52周低0.68元，收報0.68元，升1.25%；碧生源（0926）見52周低0.68元，收報0.68元，跌7.14%；愛康醫療（1789）見52周低5.25元，收報5.45元，升2.25%；先健科技（1302）見52周低2.93元，收報2.95元，跌2.96%；金山軟件（3888）見52周低24.15元，收報24.6元，跌12.77%；中國軟件國際（0354）見52周低6.65元，收報6.7元，跌4.15%；高陽科技（0818）見52周低0.94元，收報0.96元，跌2.04%。
異動股
上升異動股，包括，揚科集團（1460）收報0.33元，升22.22%；中國環保科技（0646）收報0.79元，升19.7%；松齡（1989）收報0.295元，升18.47%；精英匯（1775）收報0.65元，升16.07%；太陽城集團（1383）收報0.084元，升15.07%；專業旅運（1235）收報0.199元，升15.03%；華融金控（0993）收報0.17元，升13.33%；大連港（2880）收報0.84元，升12%；東建國際（0329）收報3.64元，升11.66%；縱橫遊（8069）收報0.345元，升11.29%；中國外運（0598）收報2.71元，升11.07%。
下跌異動股，包括，金山軟件（3888）見52周低24.15元，收報24.6元，跌12.77%；長城汽車（2333）見52周低13.64元，收報13.9元，跌10.9%；汽車之家（2518）收報55.8元，跌10.72%；諾輝健康（6606）收報24.75元，跌10.16%；凱升控股（0102）收報0.088元，跌9.28%；思摩爾（6969）創上市新低，見24.85元，收報25.5元，跌9.09%；申洲國際（2313）見52周低97.95元，收報112.5元，跌8.46%。
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