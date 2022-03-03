同時，該集團旗下CSL Mobile為支持全港所有走在疫情最前線的醫護人員，他們亦送上免費本地流動數據，讓他們時刻可以與家人聯繫。當中屬於csl及1010客戶的醫護人員，較早前已可透過WhatsApp聯絡他們，他們便安排專人送上200GB的5G/4G本地流動數據，每30日為100GB，合共60日。非客戶的醫護人員，由明日起亦可親臨任何一間csl及1O1O專門店，只須出示員工證副本證明，即享有免費200GB 5G本地流動數據SIM卡，同樣為每30日100GB，共60日。

因應疫情關係，csl專門店及1O1O center的營業時間會有所調整。其續指，由疫情至今，csl及1010客戶如緊急需要入住政府指定檢疫中心或酒店，他們已送上100GB本地流動數據、免費Now精選組合，及免費MOOV16 bit音樂服務，陪伴隔離人士渡過疫情。有關安排亦會適用於政府即將興建8個社區治療設施、社區隔離設施及檢疫設施。客戶只需提供檢疫中心或酒店房間門牌號碼相片及政府發出相關文件，透過WhatsApp聯絡他們，便會送上有關免費服務。

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