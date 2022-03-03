集團上季淨營業額總額達57.8億元，按年增加51%；期內經營虧損為20億元。按業務劃分，季內增值服務營業額為18.95億元，同比升52%；廣告營業額增長1.2倍至15.88億元；另移動遊戲則錄12.95億元收入，按年上漲15%。

總結去年，集團全年淨虧損為68億元，較2020年31億元大幅擴大。年內淨營業額總額達194億元，按年增加62%；惟經營虧損則增至64億元。每股基本盈利為17.87元。

展望今年首季，嗶哩嗶哩預計淨營業額將達53億至55億元。集團今日港股微跌至238元收市，全日成交3.3億元。

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