由六名參議員和七名眾議員組成的美國國會及行政當局中國委員會(CECC)，去信匯豐行政總裁祈耀年，表達對匯豐在香港和全球的業務行為提出質疑和關切，包括對美國公民帳戶的限制以及凍結香港民運活動人士、獨立媒體和民間團體的帳戶。

議員們指，他們被告知美國公民的帳戶受到限制，包括他們在匯豐美國分行的帳戶，如果情況屬實，需要立即糾正。

信中亦提到，英國國民（海外）護照（BNO）有人在離開香港、前往英國時從匯豐提取養老金被拒，令人懷疑匯豐是否在協助和支持政府限制出境的政策。信中要求匯豐解釋其行動的理由，並說明這些行動是應香港還是中國官員的要求採取的。

匯豐美國傳訊主管Matt Ward回應《路透》查詢時承認收到該委員會的要求，並將努力解決他們提出的問題。Ward表示，與每家銀行一樣，匯豐必須在所有經營地國家的法律和法律框架內運作。

《明報》財富投資管理問卷2022

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