紐油現升7.37%或8.52美元，報124.21美元；布油現升8.53%或10.08美元，報128.19美元。

高官周末的訪問標誌著美國對這個社會主義政府的態度可能發生重大轉變；在此同時，在俄羅斯遭到金融制裁抑制了石油供應之後，拜登政府設法爭取其他的能源來源。國務卿布林肯周日表示，美國和歐洲盟國正在討論對俄羅斯石油實施徹底禁運的可能性，以作為其入侵烏克蘭的懲罰。之後，原油價格飆升。

《華爾街日報》早前報道，拜登政府正在考慮放鬆對委內瑞拉的石油制裁，以使更多的委內瑞拉石油重返全球市場。

彭博社引述述消息指，美方代表團由國家安全委員會西半球事務高級主任 Juan Gonzalez和美國駐委內瑞拉大使James Story率領。

白宮拒絕置評。

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