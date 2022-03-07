TikTok在Twitter發表聲明，鑑於俄國嚴厲打擊涉及烏克蘭的「虛假新聞」，需確保員工和用戶的安全。因此，俄羅斯用戶不能再上傳短片或進行實時播放，也不能夠再觀看境外用戶的分享短片。不過用戶仍然能看到舊有的當地影片，但就無法觀看來自俄國以外的影片，意味著俄羅斯民眾更難接收來自境外的訊息。

Netflix亦公布暫時停止俄羅斯服務，惟未有提供詳細資料。據資料顯示，Netflix在俄羅斯推出服務不到一年，用戶數量未足100萬。早前Netflix亦拒絕俄國要求，增加播放俄羅斯官方頻道。

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