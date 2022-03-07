港元現報7.8166元貶值30點子，曾貶值最多35點子，報7.8171元，亦曾升值最多2點子，報7.8134元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.09點子至0.05536%；1星期HIBOR跌0.6點子至0.08351%；2星期HIBOR跌0.98點子至0.11024%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.67點子至0.47512%；6個月期HIBOR升1.32點子至0.68583%；12個月期HIBOR升2.56點子至1.1356%。

美元指數現報99.074升值0.426點或0.43%。

美元1個月期LIBOR報0.31014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0741%，終止連續3日收窄，利差是2022年3月03日後最高，當日差距為-0.0624%

對上一次終止連續3日收窄，是2022年2月28日，當日利差報-0.0407%。

其他報道

內地首兩月出口增13.6%遠超預期 進口增12.9%略高過預期

中銀香港本月底實行疫苗通行證

Netflix與TikTok暫停俄羅斯服務

美國據報與委內瑞拉會談 討論石油供應及其與俄羅斯關係

中國儒意盈喜料純利大升100倍 曾逆市最多升12%

可口可樂未停止在俄銷售 3家烏克蘭連鎖超市抵制

穆迪5日兩度下調俄羅斯債務評級至Ca

恒指低開596點 見2年低 科指創新低 國指13年低 金油煤股破頂

俄烏局勢惡化 美期、亞股急挫 夜期低水378點

普京：戰爭將持續到烏克蘭接受他的要求並停止抵抗為止

美國討論禁運俄羅斯石油 布油急升17% 高見139美元 美期、美10年債息挫

《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://finaward.mingpao.com/vote2022/