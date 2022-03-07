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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 創逾14個月高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.36點子至0.23607%，是2020年12月24日後最高，當日報0.25%。

港元現報7.8166元貶值30點子，曾貶值最多35點子，報7.8171元，亦曾升值最多2點子，報7.8134元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.09點子至0.05536%；1星期HIBOR跌0.6點子至0.08351%；2星期HIBOR跌0.98點子至0.11024%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.67點子至0.47512%；6個月期HIBOR升1.32點子至0.68583%；12個月期HIBOR升2.56點子至1.1356%。

美元指數現報99.074升值0.426點或0.43%。

美元1個月期LIBOR報0.31014%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0741%，終止連續3日收窄，利差是2022年3月03日後最高，當日差距為-0.0624%

對上一次終止連續3日收窄，是2022年2月28日，當日利差報-0.0407%。

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