此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，4家分行將由即日起 (3月7日) 起暫停營業，直至另行通知，包括：石塘咀分行、紅磡義達大廈分行、馬鞍山廣場分行，以及青衣城分行。另因應防疫工作的需要，由3月7日(星期一)起，上環皇后大道西分行將暫停服務，直至另行通知。

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