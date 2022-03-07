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中銀22家分行恢復營業 5家分行暫停服務

中銀香港 （2388） 公布，由即日起 (3月7日) ，以下 22 家分行將恢復營業，包括：上環分行、香港仔分行、海怡分行、海怡分行保管箱服務中心、德輔道西分行、軒尼詩道409號分行、灣仔中國海外大廈分行、太古城分行、大有街分行、東港城分行、九龍城太子道分行、佐敦道分行、九龍廣場分行、大埔廣場分行、聯和墟分行、火炭分行、教育路分行、葵涌廣場分行、葵昌路分行、長發邨分行、屯門新墟分行，以及蝴蝶邨分行。

此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，4家分行將由即日起 (3月7日) 起暫停營業，直至另行通知，包括：石塘咀分行、紅磡義達大廈分行、馬鞍山廣場分行，以及青衣城分行。另因應防疫工作的需要，由3月7日(星期一)起，上環皇后大道西分行將暫停服務，直至另行通知。

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