恒指半日跌746點或3.41%，報21159點，成交金額1023億元；國指跌238點或3.1%，報7448點。恒生科技指數收報4551點，跌3.94%。

匯控（0005）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、中石油（0857）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，55隻下跌，0隻無升跌。中石油（0857）升3.27%，收報4.42元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌7.95%，收報151.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報18.52元，升1.42%；跌幅最大的是攜程（9961）收報187.6元，跌9.55%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22619.95點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5024.44點)。

北水南下合計淨流入39.37億元，較上日減少8.51%，連續第9日流入，累計流入192.97億元，對上一次連續9日淨流入是2022年1月17日。南水北上合計淨流出73.35億元人民幣，終止連續1日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.93%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為5.51%。今早低見20826.36點，是2016年7月8日20468.53點後最低。暫連跌2日，累計跌1308.16點，對上一次連跌2日是2月25日。

科指曾跌最多5.97%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為9.91%。低見4455.17點，創上市新低。暫連跌4日，累計跌604.61點，對上一次連跌4日是1月18日，及暫連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月5日。

國指曾跌最多4.8%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為6.78%。暫低見7318.14點，是2009年3月13日7159.35點後最低。暫連跌4日，累計跌604.3點，對上一次連跌4日是1月18日；暫連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2021年12月30日。

中國儒意（0136）盈喜料純利大升100倍，曾逆市最多升12%。收報2.33元，升9.91%。

多間公司公布業績，績前表現如下，理文造紙（2314）見52周低4.86元，收報4.99元，跌2.16%。越秀房託（0405）見52周低3.07元，收報3.12元，跌0.95%。海豐國際（1308）收報32.95元，升0.15%。理文化工（0746）收報6.81元，跌1.02%。

國際永勝（6663）今日轉主板上市。收報1.22元，跌6.15%。

美國討論禁運俄羅斯石油，布油急升17%，高見139美元。中石油（0857）創52周高，見4.48元，收報4.42元，升3.27%。中海油（0883）創52周高，見10.98元，收報10.58元，升1.54%。

中國高速傳動（0658）公布，去年賺13億人幣，完成出售南京高速43%股權。收報5.41元，跌9.08%。

維亞生物（1873）發盈喜，去年轉虧為盈，賺2.8億。收報2.68元，升1.9%。

恒大（3333）許家印據悉缺席中國政協會議。收報1.46元，跌3.95%。

大酒店（0045）公布，第六代山頂纜車正進行測試工程，料今夏投入服務。收報8.12元，跌3.68%。

太古（0019）公布，太古地產（1972）與西安城桓文化投資發展組合營開發西安地，總資本承擔估計70億。太古見52周低41.5元，收報42.6元，跌2.07%。太古地產（1972）收報19.32元，跌1.83%。

融創（1918）2月合同銷售額按年跌32.8%。見52周低6元，收報6.31元，跌0.79%。

香港科技探索（1137）表示，HKTVmall旗下11間O2O，店將於下周四暫停營業。收報7.75元，跌1.27%。

東亞（0023）向友邦（1299）悉售藍十字及寶康醫療80%股權，總代價21.7億。東亞收報12.5元，跌0.16%。友邦（1299）見52周低74.05元，收報75.45元，跌4.97%。

忍者龜母公司彩星集團（0635）去年虧損收窄九成，子公司彩星玩具轉賺派息2仙。收報0.76元，跌2.56%。

中國金茂（0817）2月合約銷售額按年跌65%。收報2.51元，跌2.33%。

世茂（0813）據報60億人幣信託計劃獲三個月付款寬限期。收報4.37元，跌2.24%。

雅生活（3319）盈喜，預計去年多賺三成。收報12.98元，跌2.11%。

富力地產（2777）首2個銷售收入跌55.4%。收報3.09元，跌3.13%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見232.4元，收報228元，無升跌；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.24元，收報1.24元，升10.71%；紐約期油創52周高，見130.5元，收報124.08元，升7.26%；價值黃金（3081）創52周高，見47.9元，收報47.6元，升2.54%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1459.5元，收報1452元，升2.61%；中石油（0857）創52周高，見4.48元，收報4.42元，升3.27%；中海油（0883）創52周高，見10.98元，收報10.58元，升1.54%；神華（1088）創52周高，見23.5元，收報22.55元，跌0.88%；兗煤（1171）創52周高，見24.5元，收報22.95元，升0.22%；中海油服（2883）創52周高，見9.37元，收報9.08元，升0.67%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見93.4元，收報96.35元，跌2.68%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.99元，收報2.01元，跌5.19%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.06元，收報2.15元，跌3.59%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.44元，收報2.55元，跌2.67%；融創服務（1516）創上市新低，見5.91元，收報6.21元，跌2.2%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.09元，收報2.14元，跌2.73%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.51元，收報4.58元，跌4.18%；中國動向（3818）創上市新低，見0.51元，收報0.51元，跌7.27%；禹洲（1628）創上市新低，見0.5元，收報0.53元，跌5.36%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.67元，收報0.68元，跌2.86%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.5元，收報1.52元，跌3.18%；花樣年（1777）創上市新低，見0.255元，收報0.27元，跌5.26%；融信中國（3301）創上市新低，見2.39元，收報2.51元，升2.03%；中梁（2772）創上市新低，見2.4元，收報2.55元，升1.59%；中國置業（0736）創上市新低，見0.305元，收報0.305元，跌3.17%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.14元，收報1.16元，跌1.69%；希望教育（1765）創上市新低，見0.72元，收報0.75元，無升跌；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.345元，收報0.37元，跌11.9%；中國科培（1890）創上市新低，見2.02元，收報2.13元，無升跌；睿見教育（6068）創上市新低，見0.35元，收報0.35元，跌12.5%；新東方（9901）創上市新低，見8.85元，收報9.27元，跌4.24%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.79元，收報0.83元，跌13.54%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.01元，收報1.2元，跌0.83%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.137元，收報0.144元，跌1.37%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見4.06元，收報4.06元，跌3.1%；佳兆業美好（2168）見52周低9.43元，收報9.74元，跌5.44%；寶勝國際（3813）見52周低1.03元，收報1.04元，跌4.59%；合景泰富（1813）見52周低3.02元，收報3.16元，跌6.51%；寶龍地產（1238）見52周低3.49元，收報3.65元，跌2.41%；融創（1918）見52周低6元，收報6.31元，跌0.79%；新城發展（1030）見52周低4.01元，收報4.2元，跌3%；時代中國（1233）見52周低2.32元，收報2.39元，跌4.78%；奧園（3883）見52周低1.18元，收報1.22元，跌4.69%；中駿集團（1966）見52周低1.44元，收報1.5元，跌3.23%；佳寧娜（0126）見52周低0.49元，收報0.5元，跌7.41%；景瑞（1862）見52周低1.68元，收報1.72元，跌1.71%；光大證券（6178）見52周低5.62元，收報5.62元，跌2.26%；招商證券（6099）見52周低9.3元，收報9.3元，跌2.11%；丘鈦（1478）見52周低6.43元，收報6.65元，跌3.9%；舜宇（2382）見52周低146.2元，收報152.4元，跌3.18%；瑞聲（2018）見52周低19.26元，收報19.36元，跌4.86%；比亞迪電子（0285）見52周低18元，收報18.9元，跌3.08%；小米（1810）見52周低13.04元，收報13.32元，跌4.58%；新濠國際發展（0200）見52周低6.83元，收報6.94元，跌8.32%；澳博（0880）見52周低3.74元，收報3.79元，跌6.42%；信德（0242）見52周低1.92元，收報1.95元，跌2.01%；騰訊（0700）見52周低381元，收報391.4元，跌2.93%；IGG（0799）見52周低4.07元，收報4.24元，跌1.4%；心動公司（2400）見52周低18.94元，收報19.1元，跌10.12%。

異動股

上升異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.092元，升39.39%；俄鋁（0486）收報4.18元，升16.76%；東銀國際（0668）收報0.19元，升11.11%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.24元，收報1.24元，升10.71%；中國儒意（0136）收報2.33元，升9.91%；招金礦業（1818）收報7.7元，升9.38%；中國黃金國際（2099）收報25.9元，升9.28%；布蘭特期油收報128.11元，升8.47%；普華和順（1358）收報1.03元，升8.42%；京信通信（2342）收報1.32元，升8.2%；遠見控股（0862）收報0.212元，升8.16%。

下跌異動股，包括，專業旅運（1235）收報0.175元，跌16.67%；稻草熊（2125）收報3.75元，跌16.29%；清晰醫療（1406）創上市新低，見0.95元，收報0.97元，跌14.16%；樂透互娛（8198）收報0.35元，跌13.58%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.79元，收報0.83元，跌13.54%；高偉電子（1415）收報7.19元，跌12.74%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.35元，收報0.35元，跌12.5%；太陽國際（8029）收報0.395元，跌12.22%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.345元，收報0.37元，跌11.9%；維太創科（6133）收報0.211元，跌11.34%；新秀麗（1910）收報14.26元，跌11.32%。

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