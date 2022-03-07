moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌746點見近6年低 北水第9日流入

俄烏局勢緊張誘發油價急升衝擊經濟的憂慮，恒指見近6年低，科指創新低。恒指今早低開596點，高位跌596點，低位跌1078點，半日高低波幅483點。

恒指半日跌746點或3.41%，報21159點，成交金額1023億元；國指跌238點或3.1%，報7448點。恒生科技指數收報4551點，跌3.94%。

匯控（0005）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、中石油（0857）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，55隻下跌，0隻無升跌。中石油（0857）升3.27%，收報4.42元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌7.95%，收報151.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報18.52元，升1.42%；跌幅最大的是攜程（9961）收報187.6元，跌9.55%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22619.95點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5024.44點)。

北水南下合計淨流入39.37億元，較上日減少8.51%，連續第9日流入，累計流入192.97億元，對上一次連續9日淨流入是2022年1月17日。南水北上合計淨流出73.35億元人民幣，終止連續1日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.93%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為5.51%。今早低見20826.36點，是2016年7月8日20468.53點後最低。暫連跌2日，累計跌1308.16點，對上一次連跌2日是2月25日。

科指曾跌最多5.97%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為9.91%。低見4455.17點，創上市新低。暫連跌4日，累計跌604.61點，對上一次連跌4日是1月18日，及暫連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月5日。

國指曾跌最多4.8%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為6.78%。暫低見7318.14點，是2009年3月13日7159.35點後最低。暫連跌4日，累計跌604.3點，對上一次連跌4日是1月18日；暫連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2021年12月30日。

中國儒意（0136）盈喜料純利大升100倍，曾逆市最多升12%。收報2.33元，升9.91%。

多間公司公布業績，績前表現如下，理文造紙（2314）見52周低4.86元，收報4.99元，跌2.16%。越秀房託（0405）見52周低3.07元，收報3.12元，跌0.95%。海豐國際（1308）收報32.95元，升0.15%。理文化工（0746）收報6.81元，跌1.02%。

國際永勝（6663）今日轉主板上市。收報1.22元，跌6.15%。

美國討論禁運俄羅斯石油，布油急升17%，高見139美元。中石油（0857）創52周高，見4.48元，收報4.42元，升3.27%。中海油（0883）創52周高，見10.98元，收報10.58元，升1.54%。

中國高速傳動（0658）公布，去年賺13億人幣，完成出售南京高速43%股權。收報5.41元，跌9.08%。

維亞生物（1873）發盈喜，去年轉虧為盈，賺2.8億。收報2.68元，升1.9%。

恒大（3333）許家印據悉缺席中國政協會議。收報1.46元，跌3.95%。

大酒店（0045）公布，第六代山頂纜車正進行測試工程，料今夏投入服務。收報8.12元，跌3.68%。

太古（0019）公布，太古地產（1972）與西安城桓文化投資發展組合營開發西安地，總資本承擔估計70億。太古見52周低41.5元，收報42.6元，跌2.07%。太古地產（1972）收報19.32元，跌1.83%。

融創（1918）2月合同銷售額按年跌32.8%。見52周低6元，收報6.31元，跌0.79%。

香港科技探索（1137）表示，HKTVmall旗下11間O2O，店將於下周四暫停營業。收報7.75元，跌1.27%。

東亞（0023）向友邦（1299）悉售藍十字及寶康醫療80%股權，總代價21.7億。東亞收報12.5元，跌0.16%。友邦（1299）見52周低74.05元，收報75.45元，跌4.97%。

忍者龜母公司彩星集團（0635）去年虧損收窄九成，子公司彩星玩具轉賺派息2仙。收報0.76元，跌2.56%。

中國金茂（0817）2月合約銷售額按年跌65%。收報2.51元，跌2.33%。

世茂（0813）據報60億人幣信託計劃獲三個月付款寬限期。收報4.37元，跌2.24%。

雅生活（3319）盈喜，預計去年多賺三成。收報12.98元，跌2.11%。

富力地產（2777）首2個銷售收入跌55.4%。收報3.09元，跌3.13%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見232.4元，收報228元，無升跌；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.24元，收報1.24元，升10.71%；紐約期油創52周高，見130.5元，收報124.08元，升7.26%；價值黃金（3081）創52周高，見47.9元，收報47.6元，升2.54%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1459.5元，收報1452元，升2.61%；中石油（0857）創52周高，見4.48元，收報4.42元，升3.27%；中海油（0883）創52周高，見10.98元，收報10.58元，升1.54%；神華（1088）創52周高，見23.5元，收報22.55元，跌0.88%；兗煤（1171）創52周高，見24.5元，收報22.95元，升0.22%；中海油服（2883）創52周高，見9.37元，收報9.08元，升0.67%。

 

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見93.4元，收報96.35元，跌2.68%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.99元，收報2.01元，跌5.19%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.06元，收報2.15元，跌3.59%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.44元，收報2.55元，跌2.67%；融創服務（1516）創上市新低，見5.91元，收報6.21元，跌2.2%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.09元，收報2.14元，跌2.73%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.51元，收報4.58元，跌4.18%；中國動向（3818）創上市新低，見0.51元，收報0.51元，跌7.27%；禹洲（1628）創上市新低，見0.5元，收報0.53元，跌5.36%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.67元，收報0.68元，跌2.86%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.5元，收報1.52元，跌3.18%；花樣年（1777）創上市新低，見0.255元，收報0.27元，跌5.26%；融信中國（3301）創上市新低，見2.39元，收報2.51元，升2.03%；中梁（2772）創上市新低，見2.4元，收報2.55元，升1.59%；中國置業（0736）創上市新低，見0.305元，收報0.305元，跌3.17%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.14元，收報1.16元，跌1.69%；希望教育（1765）創上市新低，見0.72元，收報0.75元，無升跌；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.345元，收報0.37元，跌11.9%；中國科培（1890）創上市新低，見2.02元，收報2.13元，無升跌；睿見教育（6068）創上市新低，見0.35元，收報0.35元，跌12.5%；新東方（9901）創上市新低，見8.85元，收報9.27元，跌4.24%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.79元，收報0.83元，跌13.54%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.01元，收報1.2元，跌0.83%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.137元，收報0.144元，跌1.37%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見4.06元，收報4.06元，跌3.1%；佳兆業美好（2168）見52周低9.43元，收報9.74元，跌5.44%；寶勝國際（3813）見52周低1.03元，收報1.04元，跌4.59%；合景泰富（1813）見52周低3.02元，收報3.16元，跌6.51%；寶龍地產（1238）見52周低3.49元，收報3.65元，跌2.41%；融創（1918）見52周低6元，收報6.31元，跌0.79%；新城發展（1030）見52周低4.01元，收報4.2元，跌3%；時代中國（1233）見52周低2.32元，收報2.39元，跌4.78%；奧園（3883）見52周低1.18元，收報1.22元，跌4.69%；中駿集團（1966）見52周低1.44元，收報1.5元，跌3.23%；佳寧娜（0126）見52周低0.49元，收報0.5元，跌7.41%；景瑞（1862）見52周低1.68元，收報1.72元，跌1.71%；光大證券（6178）見52周低5.62元，收報5.62元，跌2.26%；招商證券（6099）見52周低9.3元，收報9.3元，跌2.11%；丘鈦（1478）見52周低6.43元，收報6.65元，跌3.9%；舜宇（2382）見52周低146.2元，收報152.4元，跌3.18%；瑞聲（2018）見52周低19.26元，收報19.36元，跌4.86%；比亞迪電子（0285）見52周低18元，收報18.9元，跌3.08%；小米（1810）見52周低13.04元，收報13.32元，跌4.58%；新濠國際發展（0200）見52周低6.83元，收報6.94元，跌8.32%；澳博（0880）見52周低3.74元，收報3.79元，跌6.42%；信德（0242）見52周低1.92元，收報1.95元，跌2.01%；騰訊（0700）見52周低381元，收報391.4元，跌2.93%；IGG（0799）見52周低4.07元，收報4.24元，跌1.4%；心動公司（2400）見52周低18.94元，收報19.1元，跌10.12%。

異動股

上升異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.092元，升39.39%；俄鋁（0486）收報4.18元，升16.76%；東銀國際（0668）收報0.19元，升11.11%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.24元，收報1.24元，升10.71%；中國儒意（0136）收報2.33元，升9.91%；招金礦業（1818）收報7.7元，升9.38%；中國黃金國際（2099）收報25.9元，升9.28%；布蘭特期油收報128.11元，升8.47%；普華和順（1358）收報1.03元，升8.42%；京信通信（2342）收報1.32元，升8.2%；遠見控股（0862）收報0.212元，升8.16%。

下跌異動股，包括，專業旅運（1235）收報0.175元，跌16.67%；稻草熊（2125）收報3.75元，跌16.29%；清晰醫療（1406）創上市新低，見0.95元，收報0.97元，跌14.16%；樂透互娛（8198）收報0.35元，跌13.58%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.79元，收報0.83元，跌13.54%；高偉電子（1415）收報7.19元，跌12.74%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.35元，收報0.35元，跌12.5%；太陽國際（8029）收報0.395元，跌12.22%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.345元，收報0.37元，跌11.9%；維太創科（6133）收報0.211元，跌11.34%；新秀麗（1910）收報14.26元，跌11.32%。

 

其他報道

美國據報考慮在歐洲盟友缺席下禁俄羅斯石油進口

匯豐新都城中心分行暫停服務

恒生25家分行今日起恢復營業

發改委：有信心保持物價平穩 能源安全可靠供應

滬深三大指數半日向下 上證失守3400點

中銀22家分行恢復營業 5家分行暫停服務

俄烏局勢緊張 金價升穿2000美元 比特幣則跌逾3%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 創逾14個月高

內地首兩月出口增13.6%遠超預期 進口增12.9%略高過預期 順差7388億

中銀香港本月底實行疫苗通行證

Netflix與TikTok暫停俄羅斯服務

美國據報與委內瑞拉會談 討論石油供應及其與俄羅斯關係

中國儒意盈喜料純利大升100倍 曾逆市最多升12%

可口可樂未停止在俄銷售 3家烏克蘭連鎖超市抵制

穆迪5日兩度下調俄羅斯債務評級至Ca

恒指低開596點 見2年低 科指創新低 國指13年低 金油煤股破頂

俄烏局勢惡化 美期、亞股急挫 夜期低水378點

普京：戰爭將持續到烏克蘭接受他的要求並停止抵抗為止

美國討論禁運俄羅斯石油 布油急升17% 高見139美元 美期、美10年債息挫

 

《明報》「2022卓越財經大獎」現正接受公眾投票

公眾可於3月4日至8日期間，就「善用創科技術」、「良好客戶體驗」、「發揮品牌價值」及「創造特有價值」四項準則為品牌進行評分。

立即投票 : https://finaward.mingpao.com/vote2022/