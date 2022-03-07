研究亦發現，疫情環境下推動更多投資者使用流動及數碼主導分析工具評估投資選項，與疫情前相比，女性投資者採用數碼渠道作交易的數目增長超過25%。此外，超過8成亞洲女性投資者在作出投資決定時，均會採取審慎、積極的風險管理方針。

滙豐環球及亞太區個人銀行兼卓越理財方案主管王浩靜表示，亞洲女性較以往變得更熱衷於投資，這種趨勢是因為亞洲女性比以往管理及增加更多財富。由於大部分亞洲女性投資者採取審慎方向，因此處於低至中度風險水平兼附有更多元化投資策略的資產類別，可成為長遠資產增值投資者受歡迎的選項。

滙豐分析了來自中國內地、香港及新加坡大眾富裕階層女性客戶，了解她們於2019年至2021年進行的投資行為有何改變。

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