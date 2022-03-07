滙豐研究發現，自疫情爆發以來，亞洲富裕階層女性更積極參與投資活動，以建立或擴展投資組合。研究結果顯示，更多富裕階層女性進行投資活動，此類投資者較疫情前增加14%。亞洲女性投資者的交易活動平均亦錄得雙位數字增長，主要為受惠於股票交易蓬勃。在眾多投資選項中，股票最受歡迎，其次是多元資產基金及專注於股票的基金。就首選行業而言，女性投資者對醫療保健股及藍籌股的興趣日益濃厚。
研究亦發現，疫情環境下推動更多投資者使用流動及數碼主導分析工具評估投資選項，與疫情前相比，女性投資者採用數碼渠道作交易的數目增長超過25%。此外，超過8成亞洲女性投資者在作出投資決定時，均會採取審慎、積極的風險管理方針。
滙豐環球及亞太區個人銀行兼卓越理財方案主管王浩靜表示，亞洲女性較以往變得更熱衷於投資，這種趨勢是因為亞洲女性比以往管理及增加更多財富。由於大部分亞洲女性投資者採取審慎方向，因此處於低至中度風險水平兼附有更多元化投資策略的資產類別，可成為長遠資產增值投資者受歡迎的選項。
滙豐分析了來自中國內地、香港及新加坡大眾富裕階層女性客戶，了解她們於2019年至2021年進行的投資行為有何改變。
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