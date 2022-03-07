自俄羅斯發動戰爭攻打烏克蘭後，多家跨國企業先後宣布暫停當地業務，包括ZARA、H&M等。日本時裝品牌迅銷 （6288） 旗下UNIQLO 則維持在俄業務，公司創辦人柳井正表示，正認為衣著是人類的基本需要 (Clothing is a necessity of life)。
柳井正發表聲明，指不應該有戰爭。每個國家都應該反戰。這次所有歐洲國家顯然都反對這場戰爭，並展現對烏克蘭的支持。任何想要分化這個世界的意圖，反而會強化團結。不過，衣服是生活的必需品。俄羅斯人同樣也有生活的權利。
UNIQLO在俄現有49家門市。迅銷發言人表示，公司將持續密切注意情勢發展，但現階段沒有中止營運的計畫。
另一歐洲大型服飾品牌ZARA母企Inditex則於日前宣布暫停在俄羅斯業務，關閉502家集團門市與網路商店服務。公司表示，基於當前情況，公司無法確保能在俄羅斯聯邦維持營運及其商務條件。
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