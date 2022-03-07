柳井正發表聲明，指不應該有戰爭。每個國家都應該反戰。這次所有歐洲國家顯然都反對這場戰爭，並展現對烏克蘭的支持。任何想要分化這個世界的意圖，反而會強化團結。不過，衣服是生活的必需品。俄羅斯人同樣也有生活的權利。

UNIQLO在俄現有49家門市。迅銷發言人表示，公司將持續密切注意情勢發展，但現階段沒有中止營運的計畫。

另一歐洲大型服飾品牌ZARA母企Inditex則於日前宣布暫停在俄羅斯業務，關閉502家集團門市與網路商店服務。公司表示，基於當前情況，公司無法確保能在俄羅斯聯邦維持營運及其商務條件。

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