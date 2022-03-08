恒指半日跌95點或0.45%，報20961點，成交金額848億元；國指跌100點或1.35%，報7312點。恒生科技指數收報4451點，跌1.68%。

藍籌26隻升，36隻下跌，2隻無升跌。領展（0823）升3.47%，收報62.7元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌5.77%，收報55.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報19.8元，升2.06%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見10.2元，收報10.5元，跌14.5%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22353.99點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4944.64點)。

北水南下合計淨流入11.6億元，較上日減少78.71%，連續第10日流入，累計流入219.69億元，對上一次連續10日淨流入是2022年1月18日。南水北上合計淨流出32.69億元人民幣，較上日減少60.47%，連續第2日流出，累計流出115.4億元。

多間公司公布業績，績前表現如下中興通訊（0763）見52周低15.42元，收報15.46元，跌2.89%。越秀交通基建（1052）收報4.85元，升0.21%。中國光大綠色環保（1257）創上市新低，見2.46元，收報2.47元，跌0.8%。

赤子城（9911）料全年蝕3.75億，經調整純利增近1倍。收報3.74元，跌8.11%。

俄鋁（0486）：EN+確認考慮開拓俄鋁國際業務的可能性。收報5.27元，升9.79%。

禹洲（1628）：未能在寬限期屆滿前付票據息2125萬美元 已違約但未被追討。創上市新低，見0.49元，收報0.495元，跌6.6%。

香港生力啤（0236）去年多賺12.4% 不派息。收報0.86元，無升跌。

迅銷（6288）旗下UNIQLO維持在俄業務 創辦人柳井正：衣著是生活的必需品。收報40.05元，無升跌。

遠洋集團（3377）2月協議銷售額按年跌17.5%。收報1.6元，跌1.23%。

有線寬頻（1097）委任黃思遠為行政總裁。平上市低位0.045元，收報0.046元，升2.22%。

合生創展（0754）首2月合約銷售跌10%，錄49億元。收報15.12元，跌1.31%。

越秀房託（0405）除稅後溢利按年增14.9%，末期每基金單位派12.18仙。續留意寫字樓及綜合體收購機會。收報3.27元，升5.83%。

理文造紙（2314）去年少賺11.4%，末期息11仙。見52周低4.15元，收報4.17元，跌15.76%。

廣汽（2238）首2個月汽車銷量增18%。收報6.51元，跌1.66%。

港交所（0388）：公布業績安排續按2020年做法，允上市公司公布簡單財報。收報343元，升0.88%。

統一企業（0220）去年少賺7.7%，末期息41.69分人幣。收報6.57元，跌11.69%。

萊爾斯丹（0738）上季同店銷售跌11%，料去年純利削至300萬人幣。收報0.58元，升3.57%。

澳門博彩業就業人口萎縮，去年第四季按年減1774人。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報6.96元，升0.14%；美高梅中國（2282）收報4.5元，跌0.66%；澳博（0880）見52周低3.72元，收報3.74元，跌0.53%；永利澳門（1128）收報6.08元，跌0.98%；銀河娛樂（0027）收報40.05元，升0.5%；金沙中國（1928）收報18.48元，升0.33%。

叙福樓（1978）旗下分店將陸續恢復營業，惟以外賣為主。收報0.8元，跌1.23%。

保利置業（0119）今年首2個月銷售金額按年跌32%。收報1.95元，跌3.47%。

恒大（3333）主席許家印據報被拒出席全國政協會議。收報1.45元，跌2.03%。

吉利汽車（0175）首2個月銷量跌4%。見52周低11.38元，收報11.46元，跌5.29%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創52周高，見47.9元，收報47.5元，無升跌；長建（1038）創52周高，見52.25元，收報51.95元，升0.68%；新疆新鑫（3833）創52周高，見2.2元，收報1.96元，升3.16%。

破底股方面

破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見1.96元，收報2元，跌1.96%；彩生活（1778）創上市新低，見0.71元，收報0.72元，跌1.37%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.01元，收報2.02元，跌4.72%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.34元，收報2.37元，跌4.05%；融創服務（1516）創上市新低，見5.71元，收報5.76元，跌6.19%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.5元，收報4.53元，跌0.66%；中國動向（3818）創上市新低，見0.495元，收報0.51元，跌1.92%；禹洲（1628）創上市新低，見0.49元，收報0.495元，跌6.6%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.64元，收報0.64元，跌5.88%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.92元，收報1.95元，跌11.36%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.47元，收報1.49元，跌1.97%；當代置業（1107）創上市新低，見0.116元，收報0.116元，跌6.45%；中國置業（0736）創上市新低，見0.3元，收報0.3元，跌1.64%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.06元，收報1.07元，跌1.83%；中國科培（1890）創上市新低，見1.99元，收報2元，跌2.91%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.31元，收報0.335元，無升跌；天立教育（1773）創上市新低，見0.58元，收報0.61元，跌6.15%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.77元，收報0.79元，跌2.47%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見101.7元，收報101.9元，跌9.98%；三生製藥（1530）創上市新低，見5.58元，收報5.59元，跌1.93%；復宏漢霖（2696）創上市新低，見21.2元，收報22.25元，升4.71%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見15.22元，收報15.38元，跌3.51%；中國抗體（3681）創上市新低，見2.15元，收報2.15元，跌8.51%；啟明醫療（2500）創上市新低，見17.58元，收報17.92元，跌7.34%；加科思（1167）創上市新低，見6.63元，收報6.7元，跌1.18%；佳兆業美好（2168）見52周低9.1元，收報9.2元，跌8%；寶勝國際（3813）見52周低1元，收報1.02元，跌1.92%；合景泰富（1813）見52周低2.88元，收報2.9元，跌9.38%；寶龍地產（1238）見52周低3.35元，收報3.42元，跌6.3%；新城發展（1030）見52周低3.71元，收報3.74元，跌10.74%；時代中國（1233）見52周低2.28元，收報2.32元，跌4.92%；奧園（3883）見52周低1.15元，收報1.16元，跌4.92%；中駿集團（1966）見52周低1.4元，收報1.41元，跌4.73%；景瑞（1862）見52周低1.65元，收報1.65元，跌2.37%；光大證券（6178）見52周低5.47元，收報5.47元，跌2.5%；招商證券（6099）見52周低9.07元，收報9.07元，跌1.63%；澳博（0880）見52周低3.72元，收報3.74元，跌0.53%；信德（0242）見52周低1.91元，收報1.92元，跌1.03%；騰訊（0700）見52周低381元，收報384.6元，跌0.88%；心動公司（2400）見52周低17.9元，收報18.22元，跌1.09%；中手游（0302）見52周低2.49元，收報2.53元，跌3.07%；飛魚科技（1022）見52周低0.255元，收報0.27元，升1.89%；吉利（0175）見52周低11.38元，收報11.46元，跌5.29%；長城汽車（2333）見52周低12.14元，收報12.3元，跌4.5%；慶鈴汽車股份（1122）見52周低1.41元，收報1.42元，跌1.39%；新奧能源（2688）見52周低97.85元，收報99.75元，跌0.35%；華潤燃氣（1193）見52周低29.85元，收報30.4元，跌0.65%；天倫燃氣（1600）見52周低5.48元，收報5.53元，跌2.81%；東曜藥業（1875）見52周低3.29元，收報3.29元，跌1.5%。

異動股

上升異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.54元，升36.71%；凱升控股（0102）收報0.107元，升17.58%；佳寧娜（0126）收報0.56元，升13.13%；博雅互動（0434）收報0.48元，升12.94%；遠東酒店（0037）收報0.485元，升11.49%；超凡網絡（8121）收報0.17元，升11.11%；華融金控（0993）收報0.177元，升10.63%；俄鋁（0486）收報5.27元，升9.79%；萬華媒體（0426）收報0.218元，升9%；FRIENDTIMES（6820）收報1.23元，升7.89%；中國智能交通（1900）平上市低位0.13元，收報0.14元，升7.69%。

下跌異動股，包括，愛高集團（0328）創上市新低，見0.092元，收報0.093元，跌17.7%；理文造紙（2314）見52周低4.15元，收報4.17元，跌15.76%；南方錳業（1091）收報1.2元，跌15.49%；明源雲（0909）創上市新低，見10.2元，收報10.5元，跌14.5%；普天通信（1720）收報0.27元，跌14.29%；海倫司（9869）收報14.44元，跌13.53%；貝康醫療（2170）創上市新低，見5.32元，收報5.33元，跌12.62%；統一企業中國（0220）收報6.57元，跌11.69%；雲音樂（9899）創上市新低，見81.05元，收報81.3元，跌11.63%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.92元，收報1.95元，跌11.36%。

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