用企業家的話，便是迅速回應用家需求，邏輯解決市場疾苦（痛點），例如Elon Musk馬斯克在Twitter未動聲色，不消幾句鐘已於烏克蘭啟動「星鏈」， 並揚言正發送更多終端。而且還有CEO售後服務，為減低耗電量遙更新軟件，甚至溫提「星鏈」是烏當地唯一仍能運作的非俄通訊系統，故很可能成為被攻擊目標，呼籲要謹慎使用，有商業頭腦得來又展現了豐富軍事常識。

當然講到投資，軍備股、國防概念正路都是美股三寶LMT、RTX及NOC，再加歐洲Hensoldt、Rheinmetall，以及英國的BAE Systems，而非Tesla。美國jet-spotting 少年(Jack Sweeney)之前因追蹤並公開馬斯克的飛行日誌而廣為人知，烏俄戰爭後卻轉移目標，改為track住普京及俄羅斯富豪的私人飛機 - 成條戲軌簡直是IronMan同SpiderMan聯手，可是EndGame又會係點？

彭博之前就報道，眼見戰火難息，愈來愈多跨國企業已停止在俄羅斯的營運，暫時關閉廠房，以保障當地員工的安全，同時也為實際國際形勢所需，除了幾間科網巨頭外，當中也不乏大型消費百貨商品及連鎖快餐集團，包括筆者想寫下的麥當勞及嘉仕伯。

在2013年前，全球最北的麥當勞分店，是位於芬蘭羅瓦涅米（Rovaniemi），直到俄羅斯的摩爾曼斯克（Murmansk）分店開張，並被譽為「欣賞極光最便宜的所在地」。但如今在俄國停運，即是芬蘭又重奪「最北老麥」的IG打卡位？筆者就有經過這間「芬店」，但見不到極光。該國是史前產物Asia Miles最抵去的遠地之一，此番走難前去的則是另一個故事了。

至於嘉仕伯，停產加上匯兌因素，相關exposure都佔收入13%，令股價倒瀉了好幾天。很多人不知烏克蘭是小麥大國，戰亂供應減少就自然推高價格，所以在大宗商品以外，小麥價格同樣是2008年以來高。有台灣戰友（投資的，不是吳京那類）上星期已提及在芝交所trade的小麥期貨WEAT，可能是升穿多年大位的另類選擇。而商品牛市，入口國例如印度、泰國、菲律賓受累；相反，馬來西亞、印尼則受惠資源價格升。

加還加，正確觀念普世價值也要轉嫁給消費者的（反戰又有英超睇），好像歐美有酒吧（已重開啦）就倒掉俄啤，其他就退回產地亦即普京出生的聖彼得堡（給嘉仕伯）。此外，烏克蘭當地有啤酒廠停工方便民眾自製Molotov Cocktail，都算是「醉美的一課」。見有港人撐烏克蘭地道手工啤？HKTVmall好像有，未試可買來飲，未被cut單的話。

以王維基的創業精神與營商經驗，如果連他都要在社交媒體發聲，指因疫情持續，社會各界面對不同困難，應該是指包括其送貨服務（郵政同順豐都受影響），可見問題可能更大，HKTVmall遂邀餐飲業朋友合作，做自取點短期租約，而為了維持穩定服務，又需要大量兼職人手增援 - 筆者粗略估算，王維基的offer無論是自取點抑或兼職派貨，日薪都是2000元左右；保安局招聘社區隔離設施內務管理助理，月薪31000元，合約期3至5月 - 你會點揀？

在「抗疫塔利班」下更形成小市場、大政府，HKTVMall加倍認真營運卻突顯盛智文其指「醫療專家及食衛局長陳肇始幾乎每日發放不同信息，引致社會恐慌，擔心對香港社會和經濟造成真正損害。」講本地市場的經商人才，當數王維基及盛智文，生意人是生意人，但以其認知及人脈，如果連兩人都不約而同地發聲，則客觀形勢上可能已達某些臨界點。

金融市場最有效率但也有時較為分割，然而指數成份股還有地產發展商能反映港經濟，大摩綜合仍認為潛在的風險溢價將會上升，應該是加大了烏俄戰爭因素，恒指或進一步下試低位，最熊睇要見19500，潛在跌幅約13%。事實是港股已抵買，但遇上打仗就非戰之罪了。美股正price-in油爆後的經濟衰退吧。

股市升升跌跌，都只是時間與價格問題。但想深一層，「烏斯基也像你，蘇普京更像你」，人類社會的倒退是什麼？而在香港，大概就是見到愈來愈多方艙醫院，好快你發現糟糕灣不糟糕，並且大叫「喂點解唔畀我入竹篙灣？」馬斯克已經夠忙，竟然要關掉俄羅斯的Tesla？他才不會照單全收、有求必應，地球人也有其主體責任，香港人幾時又tweet下他，不如幫手搞個HKTVmall X Teslun送貨。

久利生

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