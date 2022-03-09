港元現報7.8183元升值1點子，曾貶值最多13點子，報7.8197元，亦曾升值最多11點子，報7.8173元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.67點子至0.04869%；1星期HIBOR升0.23點子至0.07994%；2星期HIBOR升1.09點子至0.11952%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.67點子至0.49524%；6個月期HIBOR升4.11點子至0.74%；12個月期HIBOR升2.78點子至1.19381%。

美元指數現報99.008貶值0.054點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.30629%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.053%，連續3日擴闊，利差是3月02日後最高，當日差距為-0.0125%

對上一次連續3日擴闊，是1月24日，當日利差報0.0562%。

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