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Adidas第四季純利增33% 大中華淨銷售跌19% 料今年「中單位數」增長

Adidas第四季營業利潤6600萬歐元，按年減少71%，低過預期的1.144億歐元。第四季純利2.02億歐元，按年升33.6%。期內，來自大中華區的淨銷售額為10.37億歐元，按年跌19.4%，是跌幅最大的地區，全年計45.97億歐元，按年升5.9%。

兩個地區淨銷售額上升，分別為「歐洲、中東以及非洲(EMEA)」第四季淨銷售額18.32億歐元，按年升17.5%；及拉丁美洲的3.97億歐元，按年升8.8%。EMEA為收入最大來源地，第二大的北美跌1.1%，第四大的亞太跌7.8%，跌幅最大的是第三大地區的大中華，跌19.4%。

公司指，大中華地區的挑戰、疫情引致亞太地區封城，以及供應鏈普遍受到影響，減少全年收入增長逾15億歐元。當中，大中華地區第四季減少收入近4億歐元。

Adidas預期，大中華地區今年銷售將錄「中單位數」增長。

Adidas預期，全年持續經營業務淨利潤18億歐元至19億歐元，預計毛利率51.5％至52％，市場預期為51.6%；預計營業利益率10.5%至11%，市場預期為11.1。

Adidas稱，2022年收入增長預測已經包括該公司俄羅斯業務高達 2.5億歐元的風險——約佔Adidas在該地區總收入的50%；相關金額代表整個公司約1個百分點的增長。

其他第四季數據方面，收入為51.4億歐元，與去年同期持平，略低過預期的52億歐元。毛利率49%，低過上年同期的49.1%，及預期的49.2%。營業利益率1.3%，遠遜上年同期的4.4%，及預期的2.34%。持續經營業務淨利潤1.23億歐元，按年跌14%，好過預期的6,800萬歐元。

 

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