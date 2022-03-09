兩個地區淨銷售額上升，分別為「歐洲、中東以及非洲(EMEA)」第四季淨銷售額18.32億歐元，按年升17.5%；及拉丁美洲的3.97億歐元，按年升8.8%。EMEA為收入最大來源地，第二大的北美跌1.1%，第四大的亞太跌7.8%，跌幅最大的是第三大地區的大中華，跌19.4%。

公司指，大中華地區的挑戰、疫情引致亞太地區封城，以及供應鏈普遍受到影響，減少全年收入增長逾15億歐元。當中，大中華地區第四季減少收入近4億歐元。

Adidas預期，大中華地區今年銷售將錄「中單位數」增長。

Adidas預期，全年持續經營業務淨利潤18億歐元至19億歐元，預計毛利率51.5％至52％，市場預期為51.6%；預計營業利益率10.5%至11%，市場預期為11.1。

Adidas稱，2022年收入增長預測已經包括該公司俄羅斯業務高達 2.5億歐元的風險——約佔Adidas在該地區總收入的50%；相關金額代表整個公司約1個百分點的增長。

其他第四季數據方面，收入為51.4億歐元，與去年同期持平，略低過預期的52億歐元。毛利率49%，低過上年同期的49.1%，及預期的49.2%。營業利益率1.3%，遠遜上年同期的4.4%，及預期的2.34%。持續經營業務淨利潤1.23億歐元，按年跌14%，好過預期的6,800萬歐元。

其他報道

勞力士停止對俄羅斯出口業務

或成港今年最大規模IPO 鋰電製造商中創新航擬集資15億美元

foodpanda向慈善機構派總值100萬外賣餐券 免除餐廳每月上架費

首家SPAC招行Aquila通過上市聆訊 擬集資10億元

【有片：埋身擊】納指期貨100周移動平均線有支持 後市點部署？

澳洲鎳礦商Nickel Mines：青山控股無意出售持股

財匯局就紀律處分程序及處分方針諮詢業界

「新興市場之父」麥樸思：中國將成為俄烏戰爭的受惠者

中國鐵塔全年多賺14% 末期息0.02624元

國泰去年虧損收窄至55億 勝預期 下半年轉賺 不派末期息

九龍倉去年基礎盈利增7% 略遜預期 第二次中期股息0.2元

恒指半日跌454點 創5年9個月低 科指國指再破底

保誠去年新業務利潤增13% 第二次中期息11.86美仙