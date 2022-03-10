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IDC：全球可穿戴設備市場上季創新高 蘋果續據榜首惟遇同業挑戰

研究機構國際數據公司（IDC）公布最新數據，全球可穿戴設備市場上季創下新高，出貨量達1.71億台，按年增加10.8%。主要受惠於追踪健康的產品，以及可聽設備的持續需求增長，2021年全年出貨量為5.336億台，比2020年增長20%。

季內，蘋果公司（美：AAPL）以市佔34.9%排行第一，出貨量錄得5970萬台，按年增加7.3%；主要受惠於Apple Watch 7的廣泛上市以及AirPods 3的推出，刺激蘋果上季增長。小米（1810）則以市佔8.6%排行第二，出貨量錄得1460萬台，按年增加7.9%。雖然小米手環表現下滑，但公司通過手表和可聽設備帶動發展。排行第三的是三星（Samsung），季內出貨量1360萬台，按年增加3.8%。而華為和Imagine Marketing分別以市佔11.5%和9.2%，排行第四和第五。

IDC移動和消費設備研究經理Jitesh Ubrani表示，儘管不少公司在2021年面臨供應問題，但許多問題在上季開始消退，品牌出貨量創歷史新高，同時擴大了產品線。

另IDC 移動設備和 AR/VR 研究總監Ramon T. Llamas指出，儘管蘋果去年仍然遙遙領先，但其他同業都有明顯增長，反映市場需求正在向其他公司和產品擴散，提供更多的多樣性和價格競爭吸引和留住更多客戶。

 

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