該行信用卡持有人到指定網站做網上捐款，捐款者可獲贈雙倍獎賞。該行亦會捐贈10萬張湯券予醫院管理局所有員工。

該行宣布推出一系列的特別支援措施協助個人客戶及中小企業，對個人客戶措施包括：由即日起至起直至另行通知，向從事受疫情影響行業的DBS信用卡客戶提供豁免逾期手續費；由即日起至2022年3月27日，以DBS信用卡繳付稅項或保險費用，或於超級市場或百貨商戶類別簽賬並成功申請Flexi Shopping 「先簽賬後分期」6個月免息分期計劃，可獲手續費全額回贈；該行已推加TravellerShield旅遊保險COVID-19延伸保障，保障範圍包括醫療費用、住院現金、緊急醫療運送及/或運返、取消旅程、縮短旅程等；與合作夥伴Chubb安達保險提供2019冠狀病毒病額外僱員賠償保險保障，包括因工作關係確診的額外賠償及在家工作延伸保障。

對中小企措施方面，包括由即日起至2022年6月30日，成功遞交「網上企業開戶」申請的全新中小企客戶可享「星展中小企18萬港元禮遇」。

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