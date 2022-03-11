星展銀行（香港）宣布捐贈總額700萬元作抗疫基金，支援香港應對疫情。該行將推出一對一配對捐贈計劃，鼓勵大眾共襄善舉，當中包括星展香港的客戶和員工，捐贈至樂餉社及膳心連，為遭受疫情重創的社區提供適切支援。該行將所籌得的捐款，進行一對一配對，以安排派發更多食品包予受當前疫情影響的弱勢社群，同時派發逾2萬盒的抗原快速檢測試劑。
該行信用卡持有人到指定網站做網上捐款，捐款者可獲贈雙倍獎賞。該行亦會捐贈10萬張湯券予醫院管理局所有員工。
該行宣布推出一系列的特別支援措施協助個人客戶及中小企業，對個人客戶措施包括：由即日起至起直至另行通知，向從事受疫情影響行業的DBS信用卡客戶提供豁免逾期手續費；由即日起至2022年3月27日，以DBS信用卡繳付稅項或保險費用，或於超級市場或百貨商戶類別簽賬並成功申請Flexi Shopping 「先簽賬後分期」6個月免息分期計劃，可獲手續費全額回贈；該行已推加TravellerShield旅遊保險COVID-19延伸保障，保障範圍包括醫療費用、住院現金、緊急醫療運送及/或運返、取消旅程、縮短旅程等；與合作夥伴Chubb安達保險提供2019冠狀病毒病額外僱員賠償保險保障，包括因工作關係確診的額外賠償及在家工作延伸保障。
對中小企措施方面，包括由即日起至2022年6月30日，成功遞交「網上企業開戶」申請的全新中小企客戶可享「星展中小企18萬港元禮遇」。
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