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立法會議員李惟宏：中小券商已受打擊 再收緊防疫措施恐業界難經營

立法會議員（金融服務界）李惟宏就近日有關全民檢測及禁足消息回應，第五波新冠疫情下金融服務界亦面臨寒冬。近日，更有不少業界人士查詢，其中包括對於全民強制檢測或收緊相關限制等措施表達憂慮，並對其業務運作的影響沒有充份的掌握。他指出，業界擔心再收緊防疫措施，恐難以繼續經營下去。若要支持股市繼續運作，亦須讓業界親身返到辦公室啟動CCASS系統及做後勤支援工作。

基於配合政府的防疫措施，不少企業已實施員工分批在家工作政策，由於受監管業務規限，業界須符合法例要求而令經營上遇到不少挑戰。例如遙距工作需要三方聯線、加強系統保安、遙距錄音系統、交易軟件升級等，讓部份員工在家亦能夠登入系統操作，以及為員工額外添置電腦或通訊設備在家工作。

同時，近期多間銀行關閉或縮短營業時間，影響支票交收工作，對未有全面實施電子轉帳的行家，特別是中小券商影響最大，生意亦大受打擊。

業界擔心若政府再收緊防疫措施，例如強制檢測、限制出行、禁足等，將會令行業難以繼續經營下去。他強調，目前立法會沒有討論有關停市及禁足等措拖，並已向政府及監管機構當局反映業界情況，確保香港作為國際金融中心，股票市場必須繼續運作，如推出更嚴厲防疫措施，須讓部份金融服務業員工親身到辦公室啟動CCASS系統進行買賣業務及後勤支援工作。

財政司長陳茂波已保證，香港金融市場必定會繼續保持開放，且了解需要回到工作間的人手問題。財經事務及庫務局局長許正宇亦回應，推行「全民強制檢測」時也定必兼顧金融業特質，交易所亦向市場發布在疫下維持穩健營運的指引。證監會亦回應，會為金融服務從業員提供豁免名額等等。為方便業界瞭解政府及監管機構的通知及指引，附上相關的訊息，希望有助業界更清晰知道如何作出應對措施，舒緩壓力。

他希望政府即使在「全民檢測」下實施禁足，確保每間機構中部分持牌人員及後台人員可豁免到辧公室工作，處理客戶資料、結算、轉帳，客戶結單、銀行住還等事宜，令所有券商能如常運作，同時希望政府給予足夠時間予業界準備。

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