moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

TVB發盈警料2021年度虧損逾6.4億元

電視廣播（TVB）（0511）發出盈利預警，根據未經審核綜合管理賬目評估，預期截至2021年底止年度股東應佔虧損介乎6.4億至6.6億元，較2020年度虧損2.81億元顯著擴大。公司解釋，這主要因為收購電商業務士多投資公司，仍然處於投資期及錄得淨虧損。同時其投放資源搞內容製作及培育人材，加上年內再沒有收到政府「保就業」補貼，因此導致虧損。

該集團指出，期內收入按年增長6%，達到28.99億元，但是虧損卻增加。TVB不諱言收購士多後，月均電子商貿的收入增長數倍，但是士多仍處於投資期，出現虧損，並與TVB的賬目綜合入賬。另在內容製作及人才培育方面，投放資源，總營運成本按年增加14%，達到32.53億元。同時，年內再沒有去年從政府取得「保就業」的一次性工資補貼2.02億元。綜合以上因素，該集團出現虧損。

TVB將於今年3月底公布2021年度全年業績。該集團股價今日收報4.93元，跌0.6%。

其他報道

丘鈦科技2月攝像頭模組銷量按年跌近18% 按月跌45%

立法會議員李惟宏：中小券商已受打擊 再收緊防疫措施恐業界難經營

中國奧園2月合同銷售按年跌80%

佳寧娜新數據中心投入服務 料為電信、雲服務提供解決方案

聯通：保持資本開支增長 料6G應用仍需時

去年以永久離港為由提取MPF達3.37萬宗 連升兩年

TCL電子去年少賺67% 息16.7仙

中人壽首兩月保費收入按年跌5% 人保則升17%

世茂2月合約銷售額按年跌57.3%

富途上季少賺6.3% 為2019年第三季以來首次倒退 股價盤前升逾6%

星展香港捐700萬元作抗疫基金支持配對捐贈計劃

和黃醫藥：被美證交會列入清單 若未符要求或2024年在美退市

培力農本方推視像中醫診症 藥物可速遞至府上

中國聯通去年多賺15% 息9.6分人幣

香港航空被愛爾蘭飛機租賃公司提出清盤