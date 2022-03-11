該集團指出，期內收入按年增長6%，達到28.99億元，但是虧損卻增加。TVB不諱言收購士多後，月均電子商貿的收入增長數倍，但是士多仍處於投資期，出現虧損，並與TVB的賬目綜合入賬。另在內容製作及人才培育方面，投放資源，總營運成本按年增加14%，達到32.53億元。同時，年內再沒有去年從政府取得「保就業」的一次性工資補貼2.02億元。綜合以上因素，該集團出現虧損。

TVB將於今年3月底公布2021年度全年業績。該集團股價今日收報4.93元，跌0.6%。

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