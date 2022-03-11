截至去年6月底止，持有該物業的控股公司之資產淨值約7.04億英鎊（約72.09億港元）。買家為韓國國民年金公團的間接全資附屬公司。早於去年底已有外電報道，長實有意出售該物業，又指瑞銀集團於2015年已遷入該大廈，惟當時長實發言人表示，不作任何評論，並指有接獲出價並不表示會出售。

長實在通告表示，出售所獲得的預期收益估計約1.08億英鎊（約 11.06億港元）， 所得款項淨額擬用作一般營運資金用途。該項投資三年半以來的總回報(包括整個持有期内的租金收入、物業之升值，以及該項投資的對沖利潤)為約48億元，即45厘投資回報。

長實於新聞槁表示，集團於2018年6月以10億英鎊購入 5 Broadgate 物業。負責是項交易的長實執行委員會成員馬勵志表示，集團的負債比率低，現金充裕，出售 5 Broadgate 後的負債比率將進一步下降，將繼續在不同的地區，包括香港及內地，物色更多新投資機會，並稱全世界都是集團的潛在市場。

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