美股下跌，港股ADR跌409點或2.14%，報19121點，夜期跌526點或2.69%，報19059點，夜期低水473點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.82%，折合報319.13元；阿里巴巴（9988）跌5.93%，折合報76.1元；美團（3690）跌6.62%，折合報105.15元；匯控（0005）升0.49%，折合報49.84元；建行（0939）跌1.33%，折合報5.55元。
道期現升0.112%；標期現升0.22%；納期現升0.42%。日股現跌0.13%，韓股現跌0.4%，澳股現跌0.61%。
紐油現跌2.22%或2.29美元，報100.72美元；布油現跌1.99%或2.13美元，報104.77美元；金價現升0.03%或0.65美元，報1951.53美元；美國10年期債息現升0.16%或0.0035厘，報2.1365厘。
多間公司公布業績，包括長江生命科技（0775）、港燈（2638）、富智康（2038）、平安好醫生（1833）等。
摩通稱中國網企「不可投資」，騰訊（0700）目標價腰斬至265元，阿里（9988）63元。
匯控（0005）售希臘分行業務，未有公布作價。
百勝中國（9987）3月首兩周同店銷售跌20%。
Prada（1913）去年扭虧賺2.9億歐元，息60.2港仙
香港航天科技（1725）與城大簽訂意向書，拓航天衛星研究合作。
雅各臣科研製藥（2633）：大股東增持股權至約60%，總代價1346萬。
華興資本，（1911），盈喜，料去年純利增56%至16億元。
瑞房（0272）料去年扭虧為盈賺16億人幣。
國泰（0293）2月大削運力，載客按年升47%載貨跌20%，料3月無顯著復蘇跡象。
渣打（2888）據報物色接替風險總監人選。
龔永德獲委任數碼通（0315）獨立非執行董事。
希瑪眼科，（3309），盈喜，轉虧為盈賺最多2500萬元。
華置（0127）發盈警：料2021年度虧損32至38億元，在恒大投資虧損109.2億元。
星島新聞集團（1105）發盈警料虧損1.4億。
中興通訊（0763）於美國涉嫌簽證欺詐，或違反當地緩刑。
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