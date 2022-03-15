目標公司正發展大型綜合用途計劃，現時稱為「Vauxhall Square」，位於英國倫敦Nine Elms區的Vauxhall Square，規劃許可總樓面面積約為133,000平方米/140萬平方尺，包括住宅、酒店及旅舍、辦公室和零售及休閒設施。

遠東發展董事總經理孔祥達表示，「我們很高興於英國倫敦收購這個具有地標性的綜合用途的項目。此發展為集團於我們已了解的地區提供一個絕佳機會及良好潛力。特別是，我們相信集團非常適合承接此規模的住宅主導項目。如果最終翹采決定回購發展項目，我們的投資回報在短時間內是具有吸引力的」。

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