遠東發展（0035）公布，與富力地產(香港)全資附屬公司「翹采」訂立買賣協議，收購the R&F Properties VS (UK) Co. Limited (「目標公司」），代價9570.25萬英鎊（約9.77億港元）。翹采將有選擇權，可於收購事項完成日期起計滿6個月當日購回R&F PropertiesVS (UK) Co.全部已發行股本及公司間貸款和若干費用及開支,代價為1.06億英鎊（約10.88億港元）。
目標公司正發展大型綜合用途計劃，現時稱為「Vauxhall Square」，位於英國倫敦Nine Elms區的Vauxhall Square，規劃許可總樓面面積約為133,000平方米/140萬平方尺，包括住宅、酒店及旅舍、辦公室和零售及休閒設施。
遠東發展董事總經理孔祥達表示，「我們很高興於英國倫敦收購這個具有地標性的綜合用途的項目。此發展為集團於我們已了解的地區提供一個絕佳機會及良好潛力。特別是，我們相信集團非常適合承接此規模的住宅主導項目。如果最終翹采決定回購發展項目，我們的投資回報在短時間內是具有吸引力的」。
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