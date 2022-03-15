恒指今早低開600點或3.08%，報18931點，是2016年2月25日18867.7點後最低。成交金額48億元；國指今早低開258點或3.94%，報6297點，是2008年11月24日6270.63點後最低。恒生科技指數開市報3569點，跌5.54%，創新低。