恒指今早低開600點或3.08%，報18931點，是2016年2月25日18867.7點後最低。成交金額48億元；國指今早低開258點或3.94%，報6297點，是2008年11月24日6270.63點後最低。恒生科技指數開市報3569點，跌5.54%，創新低。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、長和（0001）、中信（0267）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，48隻下跌，15隻無升跌。中信（0267）升1.15%，報8.8元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌8.78%，報73.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報7.46元，無升跌；跌幅最大的是理想（2015）創上市新低，見71.5元，開市報71.5元，跌14.98%。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20907.47點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4404.67點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）無成交，報0.62元。港燈（2638）開市報7.79元，無升跌。富智康（2038）見52周低0.91元，開市報0.99元，升1.02%。平安好醫生（1833）創上市新低，見17.56元，開市報17.56元，跌3.83%。
遠東發展（0035）9570萬英鎊 購富力倫敦Vauxhall Square項目。遠東發展無成交，報2.46元。
摩通稱中國網企「不可投資」，騰訊（0700）目標價腰斬至265元，阿里（9988）63元。騰訊見52周低305.2元，開市報305.2元，跌8.02%。阿里（9988）創上市新低，見73.8元，開市報73.8元，跌8.78%。
匯控（0005）售希臘分行業務，未有公布作價。開市報49.8元，升0.4%。
百勝中國（9987）3月首兩周同店銷售跌20%。開市報289.8元，跌0.07%。
Prada（1913）去年扭虧賺2.9億歐元，息60.2港仙開市報40元，升5.54%。
香港航天科技（1725）與城大簽訂意向書，拓航天衛星研究合作。無成交，報15元。
雅各臣科研製藥（2633）：大股東增持股權至約60%，總代價1346萬。無成交，報0.79元。
華興資本（1911）盈喜，料去年純利增56%至16億元。開市報8.3元，無升跌。
瑞房（0272）料去年扭虧為盈賺16億人幣。見52周低0.99元，開市報1.03元，跌2.83%。
國泰（0293）2月大削運力，載客按年升47%載貨跌20%，料3月無顯著復蘇跡象。開市報7.1元，跌0.28%。
渣打（2888）據報物色接替風險總監人選。開市報49.4元，跌0.4%。
龔永德獲委任數碼通（0315）獨立非執行董事。無成交，報4.11元。
希瑪眼科（3309）盈喜，轉虧為盈賺最多2500萬元。開市報4.1元，跌0.49%。
華置（0127）發盈警：料2021年度虧損32至38億元，在恒大投資虧損109.2億元。無成交，報2.31元。
星島新聞集團（1105）發盈警料虧損1.4億。無成交，報0.425元。
中興通訊（0763）於美國涉嫌簽證欺詐，或違反當地緩刑。見52周低13.88元，開市報13.88元，跌3.61%。
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見73.8元，開市報73.8元，跌8.78%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.2元，開市報0.2元，跌12.28%；新東方（9901）創上市新低，見7元，開市報7元，跌9.79%；新東方在線（1797）創上市新低，見3.64元，開市報3.64元，跌4.46%；寶光實業（0084）創上市新低，見0.051元，開市報0.051元，跌1.92%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見77.7元，開市報77.7元，跌5.24%；理想汽車（2015）創上市新低，見71.5元，開市報71.5元，跌14.98%；蔚來集團（9866）創上市新低，見115.5元，開市報115.5元，跌8.11%；三生製藥（1530）創上市新低，見5.04元，開市報5.04元，跌1.95%；基石藥業（2616）創上市新低，見4.68元，開市報4.68元，跌0.21%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見7.21元，開市報7.21元，跌0.83%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見3.11元，開市報3.11元，跌6.89%；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.82元，開市報3.82元，跌1.55%；微創醫療機器人（2252）創上市新低，見21.15元，開市報21.15元，跌4.51%；榮昌生物（9995）創上市新低，見43.5元，開市報43.5元，跌6.45%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見22.8元，開市報22.8元，跌5.39%；平安好醫生（1833）創上市新低，見17.56元，開市報17.56元，跌3.83%；錦欣生殖（1951）創上市新低，見6.51元，開市報6.51元，跌1.81%；海底撈（6862）創上市新低，見10.54元，開市報10.54元，跌6.06%；網易（9999）創上市新低，見110.3元，開市報110.3元，跌6.92%；京東（9618）創上市新低，見170元，開市報170元，跌5.56%；攜程集團（9961）創上市新低，見130.8元，開市報130.8元，跌8.27%；寶尊電商（9991）創上市新低，見15.78元，開市報15.78元，跌3.55%；華住集團（1179）創上市新低，見18.7元，開市報18.7元，跌7.43%；美圖公司（1357）創上市新低，見0.84元，開市報0.84元，跌3.45%；新城悅（1755）見52周低9.06元，開市報10.52元，跌4.19%；雅生活服務（3319）見52周低10.16元，開市報11.06元，跌1.95%；碧桂園服務（6098）見52周低28元，開市報36.1元，跌3.09%；旭輝永升服務（1995）見52周低8.4元，開市報11.26元，跌0.88%；佳兆業美好（2168）見52周低8.19元，開市報8.9元，跌0.67%；華潤萬象（1209）見52周低30.05元，開市報34.05元，跌3.68%；安踏（2020）見52周低85.2元，開市報97.85元，無升跌；寶勝國際（3813）見52周低0.78元，開市報0.9元，跌4.26%；合景泰富（1813）見52周低2.62元，開市報2.87元，跌0.69%；寶龍地產（1238）見52周低2.77元，開市報3.03元，跌0.66%；融創（1918）見52周低4.36元，開市報5.33元，跌4.31%；新城發展（1030）見52周低2.7元，開市報3.25元，跌3.27%；世茂集團（0813）見52周低3.72元，開市報4.1元，跌3.07%；雅居樂（3383）見52周低3.38元，開市報3.58元，跌1.65%；奧園（3883）見52周低0.98元，開市報1.11元，跌3.48%；旭輝（0884）見52周低3.39元，開市報4.16元，跌4.59%；金地商置（0535）見52周低0.68元，開市報0.79元，無升跌；保利置業（0119）見52周低1.68元，開市報1.83元，升0.55%；瑞安房地產（0272）見52周低0.99元，開市報1.03元，跌2.83%；中駿集團（1966）見52周低1.23元，開市報1.39元，無升跌；朗詩（0106）見52周低0.197元，開市報0.203元，跌2.4%；金茂（0817）見52周低2元，開市報2.23元，跌0.89%；景瑞（1862）見52周低1.57元，開市報1.61元，跌1.83%；海通證券（6837）見52周低6.01元，開市報6.22元，跌0.48%。
異動股
上升異動股，包括，三葉草生物（2197）開市報8.36元，升10%；普拉達（1913）開市報40元，升5.54%；德琪醫藥（6996）開市報5.74元，升4.36%；齊合環保（0976）開市報0.73元，升2.82%；天虹紡織（2678）開市報9元，升2.74%；魏橋紡織（2698）開市報2.18元，升2.35%；中海石化（3983）開市報2.42元，升2.11%；原生態牧業（1431）開市報0.26元，升1.96%；正榮服務（6958）開市報1.08元，升1.89%。
下跌異動股，包括，旭輝永升服務（1995）見52周低8.4元，開市報11.26元，跌0.88%；碧桂園服務（6098）見52周低28元，開市報36.1元，跌3.09%；融創（1918）見52周低4.36元，開市報5.33元，跌4.31%；融創服務（1516）平上市低位4.18元，開市報5.01元，跌4.75%；旭輝（0884）見52周低3.39元，開市報4.16元，跌4.59%；龍光地產（3380）平上市低位1.45元，開市報1.75元，跌3.85%；金科服務（9666）平上市低位21.15元，開市報26.5元，跌1.12%；寶勝國際（3813）見52周低0.78元，開市報0.9元，跌4.26%；新城悅（1755）見52周低9.06元，開市報10.52元，跌4.19%；滔搏（6110）平上市低位5.64元，開市報6.64元，跌2.92%；新城發展（1030）見52周低2.7元，開市報3.25元，跌3.27%。
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