儘管估值跌至逾10年低點，但接受彭博社採訪的大多數投資者仍對入市裹足不前。有些人計畫保留現有的持倉，但很少有人考慮增持。

Mirabaud＆Cie的董事John Plassard稱，「我們仍在避開中國股票」，「有太多問號了」。他指，Mirabaud去年賣出了中國股票，但還沒有返回。

中俄關係憂慮。中國雖然否認軍援俄羅斯入侵烏克蘭，報道指，但交易員擔心，若對北京進行任何制裁，都可能加劇供應鏈瓶頸，並打擊全球經濟增長。

據在GAM Investments管理中國和亞洲股票基金的Jian Shi Cortesi，正是由於擔心對俄羅斯的制裁蔓延到中國，導致中國股份承壓。只有在ADR的拋售「到頭」，且烏克蘭局勢得到解決時，轉折點才會出現，她說。對GAM的投資組合變動，Cortesi不予評論。

巴克萊私人銀行首席市場策略師Julien Lafargue說「投資者可能需要一長段時間的平靜期，然後再大規模返回該國」，「有這麼多因素交織，給中國股市帶來新的壓力，本地資產跑輸許多全球同行也就不足為奇了」。

報道指，目前為止，大多數基金經理在袖手旁觀。

報道亦找來增持的基金訪問。Trium Capital的投資組合經理Peter Kisler「我們今天增加了持倉，因為似乎我們看到很多人在清倉」，「認為俄羅斯股市跌至零已經讓很多投資者感到害怕，他們現在認為中國也面臨類似的風險」。Edmond de Rothschild Asset Management的新興市場基金經理Xiadong Bao正在緩慢增加頭寸，但表示「鑒於我們在這裡有多個主題，現在轉向正面似乎為時尚早」。

其他報道

恒指低開600點創逾6年低 國指近14年低 科指新低 騰訊、阿里跌逾8%

滬指開市跌穿3200點 人行進行百億逆回購及2000億人幣1年期MLF

遠東發展9570萬英鎊 購富力倫敦Vauxhall Square項目

港股ADR跌409點 夜期低水473點 騰訊ADR跌3.8% 阿里跌5.9% 美團跌6.6%

美中會晤聲明未提任何共識、結果

摩通稱中國網企「不可投資」 騰訊目標價腰斬至265元 阿里63元

中美就俄烏問題激烈交鋒 道指升1點 納指跌2% 金龍中國指數挫12%