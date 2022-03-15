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中俄關係密切、疫情 基金經理逃離中國股票

彭博社報道，基金經理對買入中國股票仍持謹慎態度，這是因為中國與俄羅斯關係密切，嚴格的防疫限制措施，以及監管整頓何時結束尚不明朗。

儘管估值跌至逾10年低點，但接受彭博社採訪的大多數投資者仍對入市裹足不前。有些人計畫保留現有的持倉，但很少有人考慮增持。

Mirabaud＆Cie的董事John Plassard稱，「我們仍在避開中國股票」，「有太多問號了」。他指，Mirabaud去年賣出了中國股票，但還沒有返回。

中俄關係憂慮。中國雖然否認軍援俄羅斯入侵烏克蘭，報道指，但交易員擔心，若對北京進行任何制裁，都可能加劇供應鏈瓶頸，並打擊全球經濟增長。

據在GAM Investments管理中國和亞洲股票基金的Jian Shi Cortesi，正是由於擔心對俄羅斯的制裁蔓延到中國，導致中國股份承壓。只有在ADR的拋售「到頭」，且烏克蘭局勢得到解決時，轉折點才會出現，她說。對GAM的投資組合變動，Cortesi不予評論。

巴克萊私人銀行首席市場策略師Julien Lafargue說「投資者可能需要一長段時間的平靜期，然後再大規模返回該國」，「有這麼多因素交織，給中國股市帶來新的壓力，本地資產跑輸許多全球同行也就不足為奇了」。

報道指，目前為止，大多數基金經理在袖手旁觀。

報道亦找來增持的基金訪問。Trium Capital的投資組合經理Peter Kisler「我們今天增加了持倉，因為似乎我們看到很多人在清倉」，「認為俄羅斯股市跌至零已經讓很多投資者感到害怕，他們現在認為中國也面臨類似的風險」。Edmond de Rothschild Asset Management的新興市場基金經理Xiadong Bao正在緩慢增加頭寸，但表示「鑒於我們在這裡有多個主題，現在轉向正面似乎為時尚早」。

 

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