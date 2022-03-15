moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌584點 科指重拾跌勢半日跌2.3% 騰訊阿里拖低大市

內地數據加上俄烏消息一度使科指倒升，恒指跌幅收窄，臨近半日收市又重拾跌勢。恒指見逾6年低，科指創新低、國指近14年低。

恒指今早低開600點，高位跌138點，低位跌934點，低見18597.52點，是2016年2月12日18278.8點後最低。半日高低波幅795點

恒指半日跌584點或2.99%，報18947點，成交金額1450億元；國指跌195點或2.98%，報6359點。恒生科技指數收報3689點，跌2.36%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。

美團（3690）、藥明生物（2269）、李寧（2331）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，58隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升3.03%，收報10.88元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌9.05%，收報48.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見7.02元，收報8.07元，升5.49%；跌幅最大的是理想（2015）創上市新低，見67.3元，收報73.5元，跌12.6%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20909.07點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4416.7點)。

北水南下合計淨流入56.77億元，較上日減少12.29%，連續第15日流入，累計流入424.7億元，對上一次連續15日淨流入是1月25日。南水北上合計淨流出88.36億元人民幣，較上日減少38.68%，連續第7日流出，累計流出595.64億元。

三大指數半日表現

恒指曾跌最多4.78%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為5.53%。低見18597.52點，是2016年2月12日18278.8點後最低。暫連跌3日，累計跌1943.01點，對上一次連跌3日是3月8日。

科指曾跌最多7.17%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為11.7%。今早低見3507.56點，創記錄新低。暫連跌3日，累計跌747.25點，對上一次連跌3日是3月4日。

國指曾跌最多5.65%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為7.75%。今低見6185.22點，是2008年11月21日5889.13點後最低。暫連跌3日，累計跌895.88點，對上一次連跌3日是3月4日。

碧桂園（2007）提前還債付息。見52周低3.94元，收報4.2元，跌0.24%。

紐油跌穿100美元，內地數據公布後跌幅收窄。中石油（0857）收報3.63元，跌4.22%；中海油（0883）收報9.17元，跌3.17%。

震雄（0057）創辦人、蔣麗芸父親蔣震離世，享年100歲

遠東發展（0035）9570萬英鎊，購富力倫敦Vauxhall，Square項目。收報2.46元，無升跌。

多間公司公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）見52周低0.6元，收報0.61元，跌1.61%。港燈（2638）收報7.74元，跌0.64%。富智康（2038）見52周低0.88元，收報0.91元，跌1.09%。平安好醫生（1833）創上市新低，見16.52元，收報17.34元，跌5.04%。

摩通稱中國網企「不可投資」，騰訊（0700）目標價腰斬至265元，阿里（9988）63元。騰訊見52周低305.2元，收報313.8元，跌5.42%。阿里（9988）創上市新低，見73.05元，收報75.45元，跌6.74%。

匯控（0005）售希臘分行業務，未有公布作價。收報49.3元，跌0.6%。

百勝中國（9987）3月首兩周同店銷售跌20%。創上市新低，見281元，收報290.8元，升0.28%。

Prada（1913）去年扭虧賺2.9億歐元，息60.2港仙收報38.8元，升2.37%。

香港航天科技（1725）與城大簽訂意向書，拓航天衛星研究合作。收報14.2元，跌5.33%。

雅各臣科研製藥（2633）：大股東增持股權至約60%，總代價1346萬。收報0.78元，跌1.27%。

華興資本（1911）盈喜，料去年純利增56%至16億元。創上市新低，見7.98元，收報8.56元，升3.13%。

瑞房（0272）料去年扭虧為盈賺16億人幣。見52周低0.96元，收報0.97元，跌2.02%。

國泰（0293）2月大削運力，載客按年升47%載貨跌20%，料3月無顯著復蘇跡象。收報6.74元，跌2.18%。

渣打（2888）據報物色接替風險總監人選。收報49.2元，跌0.81%。

龔永德獲委任數碼通（0315）獨立非執行董事。見52周低4元，收報4.08元，跌0.73%。

希瑪眼科（3309）盈喜，轉虧為盈賺最多2500萬元。見52周低3.87元，收報4.11元，跌0.24%。

華置（0127）發盈警：料2021年度虧損32至38億元，在恒大投資虧損109.2億元。收報2.25元，跌2.6%。

星島新聞集團（1105）發盈警料虧損1.4億。收報0.425元，無升跌。

中興通訊（0763）於美國涉嫌簽證欺詐，或違反當地緩刑。見52周低13.56元，收報14.24元，跌1.11%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見51.95元，收報50.25元，跌3.27%；中盈盛達（1543）創52周高，見2.15元，收報2.15元，升4.88%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見73.05元，收報75.45元，跌6.74%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.72元，收報1.83元，無升跌；彩生活（1778）創上市新低，見0.5元，收報0.55元，升1.85%；世茂服務（0873）創上市新低，見3.85元，收報4.18元，升1.21%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.84元，收報1.98元，升3.13%；時代鄰里（9928）創上市新低，見1.77元，收報1.88元，跌1.57%；融創服務（1516）創上市新低，見3.81元，收報4.22元，升0.48%；中駿商管（0606）創上市新低，見1.78元，收報1.81元，跌5.24%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.27元，收報2.38元，升2.15%；金科服務（9666）創上市新低，見20.05元，收報22.1元，升0.45%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.69元，收報3.69元，跌7.52%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.26元，收報3.37元，跌2.32%；榮萬家（2146）創上市新低，見3.59元，收報3.6元，跌1.91%；滔搏（6110）創上市新低，見5.52元，收報6元，升4.17%；中國動向（3818）創上市新低，見0.43元，收報0.445元，無升跌；恒大（3333）創上市新低，見1.3元，收報1.36元，跌0.73%；禹洲（1628）創上市新低，見0.37元，收報0.385元，跌3.75%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.51元，收報0.54元，跌1.82%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.34元，收報1.51元，升2.72%；時代中國（1233）創上市新低，見1.89元，收報2.04元，升3.03%；美的置業（3990）創上市新低，見11元，收報11.12元，跌2.97%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.34元，收報1.36元，跌0.73%；花樣年（1777）創上市新低，見0.219元，收報0.235元，升3.98%；中駿集團（1966）創上市新低，見1.14元，收報1.18元，跌5.6%；融信中國（3301）創上市新低，見1.9元，收報1.99元，跌3.4%；東航（0670）見52周低2.57元，收報2.65元，跌1.12%；新城悅（1755）見52周低8.7元，收報9.12元，跌0.33%；雅生活服務（3319）見52周低9.8元，收報10.28元，升0.98%；碧桂園服務（6098）見52周低25.6元，收報29.45元，升0.68%；旭輝永升服務（1995）見52周低7.57元，收報8.5元，跌0.93%；佳兆業美好（2168）見52周低7.77元，收報8元，跌3.61%；綠城服務（2869）見52周低5.61元，收報5.93元，升1.02%；華潤萬象（1209）見52周低29.8元，收報31.8元，升3.58%；安踏（2020）見52周低79.35元，收報89.25元，升3.06%；寶勝國際（3813）見52周低0.74元，收報0.77元，跌1.28%；合景泰富（1813）見52周低2.4元，收報2.61元，跌1.14%；寶龍地產（1238）見52周低2.57元，收報2.6元，跌7.8%；萬科（2202）見52周低14.04元，收報14.22元，跌3.79%；融創（1918）見52周低4.01元，收報4.32元，跌2.7%；新城發展（1030）見52周低2.67元，收報2.68元，跌5.3%；世茂集團（0813）見52周低3.51元，收報3.77元，無升跌；雅居樂（3383）見52周低3.28元，收報3.33元，跌2.06%；奧園（3883）見52周低0.91元，收報0.97元，跌2.02%；旭輝（0884）見52周低3.13元，收報3.22元，跌7.74%；富力（2777）見52周低2.77元，收報2.83元，升0.71%；金地商置（0535）見52周低0.65元，收報0.66元，跌5.71%；保利置業（0119）見52周低1.61元，收報1.63元，跌4.12%；瑞安房地產（0272）見52周低0.96元，收報0.97元，跌2.02%；佳寧娜（0126）見52周低0.445元，收報0.46元，跌5.15%。

異動股

上升異動股，包括，瑞慈醫療（1526）收報0.8元，升19.4%；優品360（2360）收報1.4元，升18.64%；名仕快相（8483）收報0.065元，升14.04%；專業旅運（1235）收報0.199元，升13.71%；微創醫療（0853）見52周低12.24元，收報14.76元，升8.69%；寶光實業（0084）創上市新低，見0.051元，收報0.056元，升7.69%；泉峰（2285）創上市新低，見41.8元，收報47.45元，升7.11%；長城汽車（2333）見52周低10.42元，收報12元，升6.76%；雲遊控股（0484）平上市低位0.84元，收報0.95元，升6.74%；強泰環保（1395）收報0.159元，升6.71%。

下跌異動股，包括，明發（0846）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌16.67%；聯眾（6899）創上市新低，見0.2元，收報0.217元，跌16.54%；國藝（8228）創上市新低，見0.046元，收報0.047元，跌16.07%；兗煤澳洲（3668）收報25.4元，跌15.33%；創勝集團醫藥（6628）收報9.48元，跌13.55%；中國有贊（8083）見52周低0.15元，收報0.164元，跌12.77%；理想汽車（2015）創上市新低，見67.3元，收報73.5元，跌12.6%；銀建國際（0171）見52周低0.38元，收報0.39元，跌12.36%；太和控股（0718）見52周低0.071元，收報0.071元，跌12.35%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.199元，收報0.2元，跌12.28%。

 

其他報道

國統局：成本上升、疫情反覆 經濟恢復基礎尚不牢固

滬深三大指數半日個別走 創板指2600點得而復失

碧桂園提前還債付息 倒升1%曾挫6.4%

科指反彈 多隻成份股止跌回升 美團升2.5% 金蝶升7.4% 阿里騰訊跌幅收窄

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見近一年3個月高

紐油跌穿100美元 內地數據公布後跌幅收窄

Arm英美裁員12%至15% 為IPO作準備

俄烏傳一兩周內簽和平協議 科指轉升曾跌7.1% 恒指跌幅收窄

美國警告歐盟 俄羅斯要求中國提供武裝無人機

內地首2月零售、工業增加值、固投勝預期 失業率升至5.5%

震雄創辦人、蔣麗芸父親蔣震離世 享年100歲

股市大跌 彭博：中國富豪身家一夜縮水逾520億美元

中俄關係密切、疫情 基金經理逃離中國股票

恒指低開600點創逾6年低 國指近14年低 科指新低 騰訊、阿里跌逾8%

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經