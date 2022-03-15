恒指今早低開600點，高位跌138點，低位跌934點，低見18597.52點，是2016年2月12日18278.8點後最低。半日高低波幅795點

恒指半日跌584點或2.99%，報18947點，成交金額1450億元；國指跌195點或2.98%，報6359點。恒生科技指數收報3689點，跌2.36%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。

美團（3690）、藥明生物（2269）、李寧（2331）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，58隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升3.03%，收報10.88元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌9.05%，收報48.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見7.02元，收報8.07元，升5.49%；跌幅最大的是理想（2015）創上市新低，見67.3元，收報73.5元，跌12.6%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20909.07點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4416.7點)。

北水南下合計淨流入56.77億元，較上日減少12.29%，連續第15日流入，累計流入424.7億元，對上一次連續15日淨流入是1月25日。南水北上合計淨流出88.36億元人民幣，較上日減少38.68%，連續第7日流出，累計流出595.64億元。

三大指數半日表現

恒指曾跌最多4.78%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為5.53%。低見18597.52點，是2016年2月12日18278.8點後最低。暫連跌3日，累計跌1943.01點，對上一次連跌3日是3月8日。

科指曾跌最多7.17%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為11.7%。今早低見3507.56點，創記錄新低。暫連跌3日，累計跌747.25點，對上一次連跌3日是3月4日。

國指曾跌最多5.65%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為7.75%。今低見6185.22點，是2008年11月21日5889.13點後最低。暫連跌3日，累計跌895.88點，對上一次連跌3日是3月4日。

碧桂園（2007）提前還債付息。見52周低3.94元，收報4.2元，跌0.24%。

紐油跌穿100美元，內地數據公布後跌幅收窄。中石油（0857）收報3.63元，跌4.22%；中海油（0883）收報9.17元，跌3.17%。

震雄（0057）創辦人、蔣麗芸父親蔣震離世，享年100歲

遠東發展（0035）9570萬英鎊，購富力倫敦Vauxhall，Square項目。收報2.46元，無升跌。

多間公司公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）見52周低0.6元，收報0.61元，跌1.61%。港燈（2638）收報7.74元，跌0.64%。富智康（2038）見52周低0.88元，收報0.91元，跌1.09%。平安好醫生（1833）創上市新低，見16.52元，收報17.34元，跌5.04%。

摩通稱中國網企「不可投資」，騰訊（0700）目標價腰斬至265元，阿里（9988）63元。騰訊見52周低305.2元，收報313.8元，跌5.42%。阿里（9988）創上市新低，見73.05元，收報75.45元，跌6.74%。

匯控（0005）售希臘分行業務，未有公布作價。收報49.3元，跌0.6%。

百勝中國（9987）3月首兩周同店銷售跌20%。創上市新低，見281元，收報290.8元，升0.28%。

Prada（1913）去年扭虧賺2.9億歐元，息60.2港仙收報38.8元，升2.37%。

香港航天科技（1725）與城大簽訂意向書，拓航天衛星研究合作。收報14.2元，跌5.33%。

雅各臣科研製藥（2633）：大股東增持股權至約60%，總代價1346萬。收報0.78元，跌1.27%。

華興資本（1911）盈喜，料去年純利增56%至16億元。創上市新低，見7.98元，收報8.56元，升3.13%。

瑞房（0272）料去年扭虧為盈賺16億人幣。見52周低0.96元，收報0.97元，跌2.02%。

國泰（0293）2月大削運力，載客按年升47%載貨跌20%，料3月無顯著復蘇跡象。收報6.74元，跌2.18%。

渣打（2888）據報物色接替風險總監人選。收報49.2元，跌0.81%。

龔永德獲委任數碼通（0315）獨立非執行董事。見52周低4元，收報4.08元，跌0.73%。

希瑪眼科（3309）盈喜，轉虧為盈賺最多2500萬元。見52周低3.87元，收報4.11元，跌0.24%。

華置（0127）發盈警：料2021年度虧損32至38億元，在恒大投資虧損109.2億元。收報2.25元，跌2.6%。

星島新聞集團（1105）發盈警料虧損1.4億。收報0.425元，無升跌。

中興通訊（0763）於美國涉嫌簽證欺詐，或違反當地緩刑。見52周低13.56元，收報14.24元，跌1.11%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見51.95元，收報50.25元，跌3.27%；中盈盛達（1543）創52周高，見2.15元，收報2.15元，升4.88%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見73.05元，收報75.45元，跌6.74%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.72元，收報1.83元，無升跌；彩生活（1778）創上市新低，見0.5元，收報0.55元，升1.85%；世茂服務（0873）創上市新低，見3.85元，收報4.18元，升1.21%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.84元，收報1.98元，升3.13%；時代鄰里（9928）創上市新低，見1.77元，收報1.88元，跌1.57%；融創服務（1516）創上市新低，見3.81元，收報4.22元，升0.48%；中駿商管（0606）創上市新低，見1.78元，收報1.81元，跌5.24%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.27元，收報2.38元，升2.15%；金科服務（9666）創上市新低，見20.05元，收報22.1元，升0.45%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.69元，收報3.69元，跌7.52%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.26元，收報3.37元，跌2.32%；榮萬家（2146）創上市新低，見3.59元，收報3.6元，跌1.91%；滔搏（6110）創上市新低，見5.52元，收報6元，升4.17%；中國動向（3818）創上市新低，見0.43元，收報0.445元，無升跌；恒大（3333）創上市新低，見1.3元，收報1.36元，跌0.73%；禹洲（1628）創上市新低，見0.37元，收報0.385元，跌3.75%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.51元，收報0.54元，跌1.82%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.34元，收報1.51元，升2.72%；時代中國（1233）創上市新低，見1.89元，收報2.04元，升3.03%；美的置業（3990）創上市新低，見11元，收報11.12元，跌2.97%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.34元，收報1.36元，跌0.73%；花樣年（1777）創上市新低，見0.219元，收報0.235元，升3.98%；中駿集團（1966）創上市新低，見1.14元，收報1.18元，跌5.6%；融信中國（3301）創上市新低，見1.9元，收報1.99元，跌3.4%；東航（0670）見52周低2.57元，收報2.65元，跌1.12%；新城悅（1755）見52周低8.7元，收報9.12元，跌0.33%；雅生活服務（3319）見52周低9.8元，收報10.28元，升0.98%；碧桂園服務（6098）見52周低25.6元，收報29.45元，升0.68%；旭輝永升服務（1995）見52周低7.57元，收報8.5元，跌0.93%；佳兆業美好（2168）見52周低7.77元，收報8元，跌3.61%；綠城服務（2869）見52周低5.61元，收報5.93元，升1.02%；華潤萬象（1209）見52周低29.8元，收報31.8元，升3.58%；安踏（2020）見52周低79.35元，收報89.25元，升3.06%；寶勝國際（3813）見52周低0.74元，收報0.77元，跌1.28%；合景泰富（1813）見52周低2.4元，收報2.61元，跌1.14%；寶龍地產（1238）見52周低2.57元，收報2.6元，跌7.8%；萬科（2202）見52周低14.04元，收報14.22元，跌3.79%；融創（1918）見52周低4.01元，收報4.32元，跌2.7%；新城發展（1030）見52周低2.67元，收報2.68元，跌5.3%；世茂集團（0813）見52周低3.51元，收報3.77元，無升跌；雅居樂（3383）見52周低3.28元，收報3.33元，跌2.06%；奧園（3883）見52周低0.91元，收報0.97元，跌2.02%；旭輝（0884）見52周低3.13元，收報3.22元，跌7.74%；富力（2777）見52周低2.77元，收報2.83元，升0.71%；金地商置（0535）見52周低0.65元，收報0.66元，跌5.71%；保利置業（0119）見52周低1.61元，收報1.63元，跌4.12%；瑞安房地產（0272）見52周低0.96元，收報0.97元，跌2.02%；佳寧娜（0126）見52周低0.445元，收報0.46元，跌5.15%。

異動股

上升異動股，包括，瑞慈醫療（1526）收報0.8元，升19.4%；優品360（2360）收報1.4元，升18.64%；名仕快相（8483）收報0.065元，升14.04%；專業旅運（1235）收報0.199元，升13.71%；微創醫療（0853）見52周低12.24元，收報14.76元，升8.69%；寶光實業（0084）創上市新低，見0.051元，收報0.056元，升7.69%；泉峰（2285）創上市新低，見41.8元，收報47.45元，升7.11%；長城汽車（2333）見52周低10.42元，收報12元，升6.76%；雲遊控股（0484）平上市低位0.84元，收報0.95元，升6.74%；強泰環保（1395）收報0.159元，升6.71%。

下跌異動股，包括，明發（0846）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌16.67%；聯眾（6899）創上市新低，見0.2元，收報0.217元，跌16.54%；國藝（8228）創上市新低，見0.046元，收報0.047元，跌16.07%；兗煤澳洲（3668）收報25.4元，跌15.33%；創勝集團醫藥（6628）收報9.48元，跌13.55%；中國有贊（8083）見52周低0.15元，收報0.164元，跌12.77%；理想汽車（2015）創上市新低，見67.3元，收報73.5元，跌12.6%；銀建國際（0171）見52周低0.38元，收報0.39元，跌12.36%；太和控股（0718）見52周低0.071元，收報0.071元，跌12.35%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.199元，收報0.2元，跌12.28%。

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