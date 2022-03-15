公司表示，去年收入增長主要是乘用車銷售與售後服務增長所致，期內乘用車銷售及服務分部新車銷售數量為213,907台 ，按年增長4.6%；豪華及超豪華品牌新車銷售數量為141,067台 ，升4%。

乘用車銷售及服務分部新車銷售收入為637.8億元，增長9.5%，其中豪華及超豪華品牌新車銷售收入為人539.5億，按年增10.3%。

乘用車銷售及服務分部售後服務方面，去年收入為115.4億元，按年增長20.5%。

永達中午收報6.67元，跌3.2%。

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