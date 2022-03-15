永達汽車（3669）公布截至去年底止全年業績，收入為779億元人民幣（下同），按年升14.2%，股東應佔淨利潤為24.8億元，按年增長52.6%； 每股盈利1.26元，末期息每股派0.479元。
公司表示，去年收入增長主要是乘用車銷售與售後服務增長所致，期內乘用車銷售及服務分部新車銷售數量為213,907台 ，按年增長4.6%；豪華及超豪華品牌新車銷售數量為141,067台 ，升4%。
乘用車銷售及服務分部新車銷售收入為637.8億元，增長9.5%，其中豪華及超豪華品牌新車銷售收入為人539.5億，按年增10.3%。
乘用車銷售及服務分部售後服務方面，去年收入為115.4億元，按年增長20.5%。
永達中午收報6.67元，跌3.2%。
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