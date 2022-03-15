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光大環境去年賺68億元升13% 末期息派15仙

中國光大環境 （0257） 公布，去年全年純利68.04億元，按年上升13%；每股盈利為110.76仙，按年升13%；末期股息宣派每股15仙，較去年減少1仙，全年股息共派34仙，按年增13%。

期內，集團收益為498.95億元，按年升16%；除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITA) 為150.27億元，按年升17% 。集團旗下環保能源、綠色環保、環保水務板塊的收益為483.64億元，當中，建造服務收益為268.40億元，按年增長5%；運營服務收益為166.05億元，按年增長35%。

集團表示，年內獲得國家各類資金補助達6.77億元人民幣，手持現金達156.05億元，負債水平合理，財務狀況健康。

光大環境今早收報5.19元，跌3.53%或0.19元，半日成交額達1.26億元。

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